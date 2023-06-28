Nghệ An: Xôn xao đề thi thử trùng với đề tốt nghiệp THPT 2023, Sở GD&ĐT từ chối lên tiếng

Xã hội 28/06/2023 15:38

Sau khi kết thúc môn Ngữ văn sáng nay, mạng xã hội lan truyền đề thi thử tốt nghiệp của Sở GD&ĐT Nghệ An trước đó gần giống với đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT.

Theo thông tin từ VTC News, nội dung đoạn ngữ liệu trong phần Làm văn của hai đề thi này cùng trích từ truyện ngắn "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân và nội dung câu hỏi có phần tương đồng nhau.

Nghệ An: Xôn xao đề thi thử trùng với đề tốt nghiệp THPT 2023, Sở GD&ĐT từ chối lên tiếng - Ảnh 1
Các thí sinh bắt đầu kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia với môn Ngữ Văn - Ảnh minh họa: Internet

Đề môn Ngữ văn tại kỳ thi thử tốt nghiệp THPT lần thứ 2 năm 2023 của Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức ngày 15 - 16/4 cũng dẫn đoạn trích nói trên kèm theo yêu cầu: "Anh/chị hãy phân tích đoạn trích trên. Từ đó nhận xét sự mới mẻ của nhà văn Kim Lân khi viết về đề tài người nông dân trước cách mạng tháng Tám".

Còn đề Văn chính thức yêu cầu: "Anh/chị hãy phân tích đoạn trích trên, từ đó nhận xét cách nhìn cuộc sống của nhà văn Kim Lân được thể hiện trong đoạn trích".

Cô Nguyễn Phương Oanh, giáo viên dạy Văn ở Hà Nội đánh giá, yêu cầu của hai đề thi gần giống nhau, "nhận xét sự mới mẻ" và "nhận xét cách nhìn cuộc sống" có nội hàm ý hỏi tương đồng nhau.

Tuy nhiên, cô cho rằng, sự tương đồng về ngữ liệu đoạn trích này không bất thường. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện sự việc như vậy. "Các năm trước, sau khi kết thúc môn Văn thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh, giáo viên cũng tìm ra những sự tương đồng như vậy", cô nói.

Sở GD&ĐT Nghệ An từ chối lên tiếng về sự trùng lặp này. "Sở GD&ĐT làm đúng quy trình và hướng dẫn với thi thử, ngữ liệu trích từ sách giáo khoa, trùng lặp là điều dễ hiểu", một cán bộ của Sở cho biết thêm.

Nghệ An: Xôn xao đề thi thử trùng với đề tốt nghiệp THPT 2023, Sở GD&ĐT từ chối lên tiếng - Ảnh 2
Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh: VTC News
Nghệ An: Xôn xao đề thi thử trùng với đề tốt nghiệp THPT 2023, Sở GD&ĐT từ chối lên tiếng - Ảnh 3
Đề thi thử ở Nghệ An - Ảnh: VTC News

Cũng trong hôm nay, cả nước xôn xao với đề thi Văn bị phát tán trên mạng xã hội khi thí sinh vẫn đang trong thời gian làm bài thi theo quy định. Cụ thể, theo báo Giao Thông, đề thi môn Văn xuất hiện trên mạng khoảng 8h ngày 28/6. Bộ GD&ĐT đã nắm bắt thông tin và chuyển cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đề nghị các Hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc có thể gian lận trong phòng thi, quản lý chặt chẽ đề thi theo quy định.

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