Mẹ mất mới hơn một tháng thì bố cũng rời xa, cô bé nghèo mồ côi ôm nỗi đau tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Xã hội 28/06/2023 08:33

Hoàng Thị Hải Yến (khối 3A, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An), là trường hợp đặc biệt khi mất cả bố lẫn mẹ trong vòng một tháng. Cú sốc về tinh thần ở tuổi 18 khiến em khó trụ vững nếu không có sự chung tay, góp sức của cộng đồng

Đó là câu chuyện đầy xót xa của em Hoàng Thị Hải Yến (khối 3A, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Mẹ mất mới hơn một tháng thì bố cũng rời xa, cô bé nghèo mồ côi ôm nỗi đau tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1
Yến khóc nghẹn khi chịu 2 nỗi đau quá lớn - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Yến lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ và cậu mợ. Cô bé chưa một lần hoài nghi vì sao bố mẹ lại nhiều tuổi hơn bố mẹ các bạn cùng trang lứa. Hơn 10 năm qua, ông Hoàng Văn Mai (78 tuổi) nằm một chỗ sau lần bị tai biến. Trong khi đó, bà Đậu Thị Bình thường xuyên ốm yếu do viêm khớp nặng, suy tim, xơ gan. Dù bố mẹ nghèo nhưng chưa bao giờ để Yến phải thua kém bạn bè.

3 năm trước, căn bệnh tim được phát hiện muộn cộng với viêm khớp nặng, bà Bình gần như không thể đi lại được. Ngoài giờ lên lớp, cùng với sự hỗ trợ của cậu mợ, Yến tự tay chăm sóc, tắm rửa cho bố mẹ.

Hè năm 2022, bà Bình lúc này đã yếu, nắm lấy bàn tay của Yến tiết lộ bí mật đã cất giấu suốt 17 năm qua: "Bố mẹ chắc cũng không sống được mấy nữa. Bố mẹ yêu con hơn tất thảy trên đời này nhưng có một chuyện con cần phải biết: Con không phải là con ruột của bố mẹ. Sau này, có điều kiện, con hãy tìm về nguồn cội của mình...". 

Em sốc khi biết mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, được bố mẹ nhận về nuôi khi mới hơn 3 tháng tuổi. Mặc cảm, tủi thân và buồn bã khiến em sống khép mình, lầm lũi như chiếc bóng.

Nhưng rồi Yến nhận ra mình đã ích kỷ trước yêu thương vô bờ bến của bố mẹ đã dành cho em. Yến chỉ có bố mẹ - những người dù không sinh ra em nhưng đã dưỡng dục em, cho em mái ấm gia đình trọn vẹn. Yến dồn hết sức lực để chăm sóc, báo hiếu cha mẹ những ngày cuối đời.

Không có nhiều thời gian nhưng với cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, Yến hoàn thành chương trình lớp 12 với điểm tổng kết khá cao. Với em, học thật giỏi, thật ngoan và chăm sóc bố mẹ thật chu đáo là cách thiết thực nhất để báo đáp yêu thương bố mẹ dành cho mình.

Mẹ mất mới hơn một tháng thì bố cũng rời xa, cô bé nghèo mồ côi ôm nỗi đau tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2
Nữ sinh Hoàng Thị Hải Yến - Ảnh: Dân Trí

Ngày 14/5, mẹ rời xa Yến. Em gầy đi, đôi mắt thâm quầng, sưng húp. Yến nén nỗi đau mất mẹ để chăm sóc bố, mong bố có thể ở lại với em lâu hơn. Nhưng số phận nghiệt ngã, bắt em thêm một lần mồ côi khi bố trút hơi thở cuối cùng vào ngày 24/6.

Mẹ mất mới hơn một tháng thì bố cũng rời xa, cô bé nghèo mồ côi ôm nỗi đau tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3

Mẹ mất mới hơn một tháng thì bố cũng rời xa, cô bé nghèo mồ côi ôm nỗi đau tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 4
Trong căn nhà nhỏ của Yến đặt 2 ban thờ của bố và của mẹ - Ảnh: Dân Trí

Bố mất khi chưa đầy một tuần nữa Yến bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Sợ Yến buông xuôi, cậu mợ, thầy cô, bạn bè cùng lớp đến với em, động viên em, trước hết là tham dự kỳ thi quan trọng này.

Ông Tưởng Đăng Hào, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: "Địa phương đã làm việc với nhà trường, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể với Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn và các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để cháu Yến yên tâm dự thi, đạt kết quả cao nhất".

Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng nay 28/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với bài thi môn Ngữ Văn.

Mẹ mất mới hơn một tháng thì bố cũng rời xa, cô bé nghèo mồ côi ôm nỗi đau tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 5
Sáng nay, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiện của kỳ thi THPT Quốc gia - Ảnh: VietNamNet

Đây cũng là môn duy nhất trong kỳ thi này áp dụng hình thức thi tự luận. Bài thi văn sẽ kéo dài trong 120 phút. Thời gian phát đề thi cho thí sinh là 7h30. Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài là 7h35.

Thời tiết trên cả nước trong 4 ngày thi tốt nghiệp THPT 2023

Thời tiết trên cả nước trong 4 ngày thi tốt nghiệp THPT 2023

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo thời tiết trong 4 ngày thi tốt nghiệp THPT 2023 (từ 27-30/6).

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