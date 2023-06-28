Nóng: Đã có đề thi môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 chính thức

Đề thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 chính thức cũng đã được cập nhật.

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, theo lịch thi tốt nghiệp THPT 2023 của Bộ GDĐT, đúng 7h35 sáng nay, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên – môn Văn với thời gian làm bài là 120 phút.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra trên 63 tỉnh, thành phố - Ảnh: Báo Dân Việt

Năm 2023, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra với 5 bài thi như những kỳ thi THPT trước. Cụ thể, thí sinh sẽ làm bài thi độc lập là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học xã hội (tổ hợp các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học).

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì sẽ không được dự thi buổi thi đó. Để quá trình làm bài thi diễn ra suôn sẻ, các thí sinh cần tìm hiểu trước các quy định bắt buộc trong phòng thi.

Theo nguồn tin từ báo Vietnamnet, đề thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 chính thức của Bộ GD-ĐT cũng đã được cập nhật.

Đề thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 chính thức của Bộ GD-ĐT cũng đã được cập nhật - Ảnh: Vietnamnet

Cũng theo nguồn tin từ báo Vietnamnet, theo kế hoạch, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được công bố vào 8h ngày 18/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 20/7. Muộn nhất ngày 22/7, các Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

Việc in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh hoàn thành muộn nhất ngày 24/7.

Hà Nội: Thí sinh "đội mưa" đến điểm thi ngay ngày đầu tiên của kỳ tốt nghiệp THPT 2023 Cơn mưa rào xối xả đầu giờ kéo dài hơn 30 phút tại Hà Nội khiến cho nhiều thí sinh vất vả trên đường bước vào làm bài thi môn tốt nghiệp THPT đầu tiên trong năm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-a-co-e-thi-mon-ngu-van-thi-tot-nghiep-thpt-2023-chinh-thuc-596563.html