Hà Nội: Thí sinh "đội mưa" đến điểm thi ngay ngày đầu tiên của kỳ tốt nghiệp THPT 2023

Xã hội 28/06/2023 09:18

Cơn mưa rào xối xả đầu giờ kéo dài hơn 30 phút tại Hà Nội khiến cho nhiều thí sinh vất vả trên đường bước vào làm bài thi môn tốt nghiệp THPT đầu tiên trong năm nay.

Dẫn nguồn tin từ VOV Giao thông, sáng nay (28/6), tại điểm thi THPT Chu Văn An - số 10 Thuỵ Khuê (Hà Nội), lực lượng chức năng đã ứng trực từ sớm đảm bảo lưu thông qua điểm thi được thuận lợi. 

Hà Nội: Thí sinh 'đội mưa' đến điểm thi ngay ngày đầu tiên của kỳ tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 1
Giao thông ổn định tại điểm thi trường THPT Chu Văn An - Ảnh: VOV Giao thông 
Hà Nội: Thí sinh 'đội mưa' đến điểm thi ngay ngày đầu tiên của kỳ tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 2
Các sĩ tử bắt đầu vào địa điểm thi - Ảnh: VOV Giao thông

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi cổng trường thi đóng cửa, vẫn có vài em đến muộn. Tuy nhiên vẫn kịp vào trường để dự thi vì vẫn trong thời gian cho phép.

Hà Nội: Thí sinh 'đội mưa' đến điểm thi ngay ngày đầu tiên của kỳ tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 3
Giao thông tại các địa điểm khác cũng diễn ra thuận lợi - Ảnh: VOV Giao thông 

Tại điểm thi trường THPT Việt Đức và Trần Phú, tình hình giao thông cũng diễn ra thuận lợi, các thi sinh đến trường thi đúng giờ. 

Hà Nội: Thí sinh 'đội mưa' đến điểm thi ngay ngày đầu tiên của kỳ tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 4
Sĩ tử và người nhà vất vả đội mưa đến điểm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống 
Hà Nội: Thí sinh 'đội mưa' đến điểm thi ngay ngày đầu tiên của kỳ tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 5
Phụ huynh đưa con đến địa thi - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống 

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi; trong đó thí sinh tự do là 37.841 chiếm 3,69% tổng số thí sinh. Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp: 47.769 chiếm 4,66% tổng số thí sinh. Có 34.155 thí sinh (chiếm 3,33%) chỉ xét tuyển sinh ĐH; 943.340 thí sinh (chiếm 92,91%) xét tốt nghiệp và tuyển sinh.

Về lựa chọn môn tổ hợp, thí sinh đăng ký bài tổ hợp khoa học tự nhiên là 323.187, chiếm 31,52%; thí sinh đăng ký bài tổ hợp khoa học xã hội là 566.921, chiếm 55,30%.

Toàn quốc có 2.273 Điểm thi với tổng số phòng thi là 44.661.

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