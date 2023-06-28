Hà Nội: Thí sinh "đội mưa" đến điểm thi ngay ngày đầu tiên của kỳ tốt nghiệp THPT 2023

Dẫn nguồn tin từ VOV Giao thông, sáng nay (28/6), tại điểm thi THPT Chu Văn An - số 10 Thuỵ Khuê (Hà Nội), lực lượng chức năng đã ứng trực từ sớm đảm bảo lưu thông qua điểm thi được thuận lợi.

Giao thông ổn định tại điểm thi trường THPT Chu Văn An - Ảnh: VOV Giao thông

Các sĩ tử bắt đầu vào địa điểm thi - Ảnh: VOV Giao thông

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi cổng trường thi đóng cửa, vẫn có vài em đến muộn. Tuy nhiên vẫn kịp vào trường để dự thi vì vẫn trong thời gian cho phép.