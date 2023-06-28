11 thí sinh bị đình chỉ ngay trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2023

Xã hội 28/06/2023 12:39

Trong môn đầu tiên - Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023, cả nước phát hiện 11 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Dẫn nguồn tin từ VTC News, ngày 28/6, Bộ GD&ĐT thông tin nhanh về buổi thi đầu tiên - môn Ngữ văn. Theo đó, cả nước có 1.012.060 đăng ký dự thi tốt nghiệp với 63 hội đồng thi, gồm 2.272 điểm thi và 43.032 phòng thi.

Sáng nay, 99,65% thí sinh đến dự thi, 11 em vi phạm quy chế thi. Đánh giá chung, buổi thi Ngữ văn diễn ra cơ bản an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Chiều nay, thí sinh tiếp tục thực hiện môn thi thứ hai - Toán trong thời gian 90 phút dưới hình thức trắc nghiệm.

11 thí sinh bị đình chỉ ngay trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 1
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh: VTC 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2023 cho biết, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh.

Kết quả này cũng là cơ sở để nhiều trường đại học sử dụng trong xét tuyển đại học, cao đẳng. Theo thống kê, năm nay khoảng trên 60% trường đại học sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT xét tuyển.

Theo thông tin từ VietNamNet, ở buổi thi môn Ngữ văn, Bộ GD-ĐT thừa nhận đề thi xuất hiện trên mạng khoảng 8h, tức chỉ 30 phút sau thời gian thí sinh bắt đầu làm bài.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT cho biết về việc ảnh chụp đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn xuất hiện trên mạng vào khoảng 8h ngày 28/6, Bộ đã nắm bắt thông tin và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh làm rõ. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

11 thí sinh bị đình chỉ ngay trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 2
Ở buổi thi môn Ngữ văn, Bộ GD-ĐT thừa nhận đề thi xuất hiện trên mạng khoảng 8h - Ảnh: VietNamNet 

Song Bộ GD-ĐT cho rằng, thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi bởi khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2023 được lan truyền trên mạng xã hội khá sớm so với thời gian hết giờ làm bài của thí sinh.

Bối cảnh của bức ảnh chụp đề thi bên cạnh là tờ giấy thi và lịch thi tốt nghiệp THPT. Nhiều người thắc mắc liệu như thế này có phải là đề thi đã bị lộ, tức đề thi được phát tán khi đã đủ 2/3 thời gian đề thi.

Cũng có ý kiến cho rằng, ảnh chụp nhiều khả năng là ở vị trí bàn giám thị. Như vậy, liệu cán bộ coi thi, giám thị có vi phạm quy chế khi mang điện thoại hay thiết bị ghi hình vào phòng thi.

Nóng: Đã có đề thi môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 chính thức

Nóng: Đã có đề thi môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 chính thức

Đề thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 chính thức cũng đã được cập nhật.

Xem thêm
Từ khóa:   kỳ thi THPT quốc gia 2023 kỳ thi THPT quốc gia thí sinh bị đình chỉ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt