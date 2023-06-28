11 thí sinh bị đình chỉ ngay trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2023

Dẫn nguồn tin từ VTC News, ngày 28/6, Bộ GD&ĐT thông tin nhanh về buổi thi đầu tiên - môn Ngữ văn. Theo đó, cả nước có 1.012.060 đăng ký dự thi tốt nghiệp với 63 hội đồng thi, gồm 2.272 điểm thi và 43.032 phòng thi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2023 cho biết, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh.

Kết quả này cũng là cơ sở để nhiều trường đại học sử dụng trong xét tuyển đại học, cao đẳng. Theo thống kê, năm nay khoảng trên 60% trường đại học sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT xét tuyển.

Theo thông tin từ VietNamNet, ở buổi thi môn Ngữ văn, Bộ GD-ĐT thừa nhận đề thi xuất hiện trên mạng khoảng 8h, tức chỉ 30 phút sau thời gian thí sinh bắt đầu làm bài.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT cho biết về việc ảnh chụp đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn xuất hiện trên mạng vào khoảng 8h ngày 28/6, Bộ đã nắm bắt thông tin và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh làm rõ. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Ở buổi thi môn Ngữ văn, Bộ GD-ĐT thừa nhận đề thi xuất hiện trên mạng khoảng 8h - Ảnh: VietNamNet

Song Bộ GD-ĐT cho rằng, thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi bởi khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm 2023 được lan truyền trên mạng xã hội khá sớm so với thời gian hết giờ làm bài của thí sinh.

Bối cảnh của bức ảnh chụp đề thi bên cạnh là tờ giấy thi và lịch thi tốt nghiệp THPT. Nhiều người thắc mắc liệu như thế này có phải là đề thi đã bị lộ, tức đề thi được phát tán khi đã đủ 2/3 thời gian đề thi.

Cũng có ý kiến cho rằng, ảnh chụp nhiều khả năng là ở vị trí bàn giám thị. Như vậy, liệu cán bộ coi thi, giám thị có vi phạm quy chế khi mang điện thoại hay thiết bị ghi hình vào phòng thi.