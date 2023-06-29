Ẩu đả trước quán ốc ở TP.HCM khiến 1 người tử vong, công an phong tỏa 4 nhà liên tiếp

Xã hội 29/06/2023 11:06

Sáng 29/6, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ ẩu đả trước quán ốc làm 1 người chết, 4 người bị thương.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 29/6, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ ẩu đả làm một người chết và 4 người bị thương.

Ẩu đả trước quán ốc ở TP.HCM khiến 1 người tử vong, công an phong tỏa 4 nhà liên tiếp - Ảnh 1

Ẩu đả trước quán ốc ở TP.HCM khiến 1 người tử vong, công an phong tỏa 4 nhà liên tiếp - Ảnh 2
 Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Một số người dân cho biết rạng sáng cùng ngày, họ nhìn thấy nhiều người ẩu đả trước quán ốc trên đường Lê Văn Qưới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Vụ việc khiến nhiều người bị thương. Trong đó, một thanh niên thương tích nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Ẩu đả trước quán ốc ở TP.HCM khiến 1 người tử vong, công an phong tỏa 4 nhà liên tiếp - Ảnh 3
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Zing News

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin từ Tiền Phong, lực lượng chức năng căng dây phong tỏa quán ốc và 4 căn nhà liền kề để khám nghiệm hiện trường, các trinh sát thu thập dữ liệu camera an ninh dọc tuyến đường để truy xét nghi phạm, đồng thời đưa một số người liên quan về trụ sở để lấy lời khai.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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