'Cám cảnh' nghèo, bố lên rừng tìm ong bán kiếm tiền mua sữa cho con, bị rắn hổ chúa cắn, diễn tiến nặng

Một lúc sau, người đàn ông chóng mặt, tay sưng phù, đau nhức, không cử động được, mắt mờ, nằm mệt. Người vợ phải gọi cho mẹ chồng để mượn tiền chuyển anh đi Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa Vũng Tàu).

Theo thông tin từ VietNamNet, nạn nhân bị rắn cắn là người đàn ông 30 tuổi (trú tại Bà Rịa Vũng Tàu). Vợ của anh cho hay sáng 26/6, anh lên rừng bắt ong để bán, kiếm tiền mua sữa cho hai con nhỏ. Khoảng 9h, anh trở về nhà, không tìm được ong nhưng mang theo một con rắn đã tấn công mình. Nạn nhân và gia đình không biết đây là loại rắn gì, có độc hay không.

Tại đây, bệnh nhân bị suy hô hấp. Do diễn tiến nặng và không có huyết thanh kháng độc rắn nên bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp rồi chuyển lên TP.HCM.

Người đàn ông được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cùng con rắn nặng khoảng 2kg

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sụp mi, sức cơ tứ chi yếu 0/5, bóp bóng nội khí quản, vết rắn cắn ở cổ tay trái. Quan sát con rắn người nhà mang theo, bác sĩ xác định anh đã bị rắn hổ chúa cắn gây nhiễm độc thần kinh, liệt cơ.

Sau khi hội chẩn và thống nhất ý kiến từ chuyên gia chống độc, bác sĩ quyết định truyền 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn đa giá cho người bệnh. Đây là huyết thang kháng độc của rắn hổ đất, hổ chúa, cạp nong, cạp nia. Sau đó, sức cơ bệnh nhân cải thiện ở mức 1,5 đến 2/5.

Tuy nhiên, vết cắn vẫn sưng nề từ bàn tay lên cánh tay, vai, lan rộng 1/3 ngực trái. Các bác sĩ quyết định dùng thêm 5 lọ huyết thanh kháng độc rắn.

Sau 24 giờ bị rắn cắn, người bệnh đã tỉnh táo, được cai máy thở, sức cơ hoàn toàn bình phục. Vết rắn cắn vẫn sưng nề nhưng không tăng thêm. Hiện, tình hình sức khỏe của người bệnh cải thiện, nằm hồi sức và theo dõi nguy cơ biến chứng tim mạch. Nếu sau 48-72 giờ, tình hình ổn định, bệnh nhân có thể diễn tiến tốt.

“Khi gia đình mang theo con rắn, chúng tôi nhận diện được rắn hổ chúa nên đã nhanh chóng dùng huyết thanh đa giá, xử trí và truyền kịp thời cho người bệnh”, bác sĩ Khánh nói.

Vợ của bệnh nhân cho hay gia đình hiện rất khó khăn, chồng không có bảo hiểm y tế, ngay cả tiền đi viện cũng phải nhờ bố mẹ giúp đỡ. Tai nạn xảy ra khi chồng mưu sinh kiếm tiền nuôi con. Khi nghe tin sức khoẻ chồng có cải thiện, chị rất xúc động và gửi lời cảm ơn các y bác sĩ.

Trước đó, vào tháng 7/2022, tại Đồng Nai, cũng từng có trường hợp bị rắn hổ chúa cắn tương tự, tuy nhiên nạn nhân đã không may tử vong. Cụ thể, theo VnExpress, khi dùng tay bắt con rắn hổ mang chúa bỏ vào bao, người đàn ông 57 tuổi bị con vật cắn vào tay nhưng không đến bệnh viện điều trị, hai ngày sau tử vong.

Con rắn cắn chết người đàn ông ở Đồng Nai - Ảnh: VnExpress