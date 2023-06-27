Bé trai ở Thanh Hóa bị bố đổ xăng thiêu sống: Miệng xé toạc, nửa thân trên co lại như quả bóng, xót xa với ước mơ thành lính cứu hỏa

Xã hội 27/06/2023 15:16

Bé trai tên V.Q.L mới ba tuổi bị bố đẻ đổ xăng lên người đốt, bỏng 87% cơ thể. Nửa thân trên của L. co lại giống như một quả bóng, cổ và vai dính vào nhau khiến khuôn mặt biến dạng.

Đó là tình cảnh thương tâm của cậu bé tên V.Q.L ở Thanh Hóa. Cách đây 12 năm, vụ việc bố đẻ tẩm xăng thiêu sống con trai ở Thanh Hóa đã từng khiến dư luận rúng động, ám ảnh. 

Bé trai ở Thanh Hóa bị bố đổ xăng thiêu sống: Miệng xé toạc, nửa thân trên co lại như quả bóng, xót xa với ước mơ thành lính cứu hỏa - Ảnh 1
Từ một cậu bé kháu khỉnh, bi kịch từ cuộc hôn nhân của bố mẹ bất ngờ đổ ập lên L - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Zing News, thảm kịch gia đình bắt đầu từ cuộc hôn nhân của chị L.T.H (mẹ cháu L) và Vũ Văn Quang (bố đẻ cháu L).

Năm 2007, chị H.(xã Tế Tân, Nông Cống, Thanh Hóa) kết hôn với Vũ Văn Quang (ở cùng xã). Đôi vợ chồng trẻ đã có những năm tháng đầu sống với nhau rất hạnh phúc. Năm 2008, niềm hạnh phúc đó nhân đôi khi chị Hà sinh con trai đầu lòng là cháu L. Thế nhưng, hạnh phúc không kéo dài. 

Mới có con nhỏ nhưng Quang lại lao đầu vào cờ bạc, lô đề. Mỗi khi thua bạc về, anh ta hay chửi bới, đánh đập và đuổi chị Hà ra khỏi nhà. Nhiều lần van xin chồng không được, chị H đành phải đưa bé L về nhà mẹ ruột ở nhờ.

 

Quang sau đó nhiều lần tìm đến nhà vợ dọa giết cả hai mẹ con. Sáng 27/4/2011, hắn mua 2 lít xăng tìm về nhà ngoại tìm chị H nhưng không thấy. Sau đó, chính Quang đã đổ xăng lên người con trai của mình rồi châm lửa thiêu sống.

Theo kết quả giám định, bé L bị thương tật tới 86,16%. Ngày 16/11/2011, Vũ Văn Quang bị tuyên án 20 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho bé L hơn 62 triệu đồng.

Bé trai ở Thanh Hóa bị bố đổ xăng thiêu sống: Miệng xé toạc, nửa thân trên co lại như quả bóng, xót xa với ước mơ thành lính cứu hỏa - Ảnh 2
 Những năm qua L. đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật - Ảnh: VnExpress

Theo nguồn tin từ VnExpress, tại thời điểm đó, cháu L. nhập viện trong tình trạng nửa thân trên co lại giống như một quả bóng, cổ và vai dính vào nhau khiến khuôn mặt biến dạng. Miệng em bị xé toạc, da mặt co rúm tạo ra những vết rãnh chồng chéo, ngón tay dính liền nhau không thể cử động. Lúc vào viện, bác sĩ tiên lượng khó qua khỏi.

Nhưng L đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất, sống khỏe mạnh đến hiện tại. Với mẹ L, đó giống như một phép màu.

Hiện, đã hơn 12 năm kể từ ngày xảy ra bi kịch, chia sẻ với VietNamNet, chị H rưng rưng nước mắt vì con đã trở thành một chàng trai trẻ đầy nghị lực.

Ngần ấy thời gian, chị H. đã không biết bao nhiêu lần phải đưa con đi điều trị, phẫu thuật. "Cháu L có được như ngày hôm nay mẹ con tôi rất cám ơn các bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Một phần cũng do nghị lực của L luôn lạc quan và tự biết chăm lo cho bản thân nên cháu mới được như thế này”, chị H chia sẻ.

Chị H vẫn còn nhớ mãi, ngày cháu mới bắt đầu vào lớp 1, khuôn mặt bị biến dạng, nhưng rất may các bạn lại yêu thương, không ai xa lánh. Đôi bàn tay cụt hết các ngón cũng khiến việc cầm bút của em khó khăn.

“Ngày luyện chữ cho con vào lớp Một là khó khăn nhất. Các ngón tay của cháu ngắn, cử động khó khăn. Đôi lúc cháu cố ghì bút để viết khiến lớp da non tứa máu. Mặc dù rất đau, nhưng cháu vẫn cố gắng luyện viết. Lúc đó tôi thương con, không muốn cho cháu tới lớp nữa. Nhưng cháu bảo muốn được đi học như các bạn, thế là hai mẹ con lại tập viết”, chị H nhớ lại.

Bé trai ở Thanh Hóa bị bố đổ xăng thiêu sống: Miệng xé toạc, nửa thân trên co lại như quả bóng, xót xa với ước mơ thành lính cứu hỏa - Ảnh 3
 Đôi bàn tay của em bị biến dạng, khó cầm nắm - Ảnh: Zing News

Chia sẻ thêm với VnExpress về cậu bé L ngày nào, cô giáo chủ nhiệm của em không khỏi xúc động và khâm phục cậu học trò đầy nghị lực. 

Suốt 9 năm học, năm nào em cũng được nhận giấy khen, năm giỏi, năm tiên tiến. Điều đặc biệt là L rất thích đến trường. 

"L hòa đồng với các bạn. Dù được miễn việc chung như vệ sinh lớp, lao động công ích nhưng bạn vẫn tham gia nhiệt tình", cô giáo chủ nhiệm của em chia sẻ.

Bé trai ở Thanh Hóa bị bố đổ xăng thiêu sống: Miệng xé toạc, nửa thân trên co lại như quả bóng, xót xa với ước mơ thành lính cứu hỏa - Ảnh 4

 

Bé trai ở Thanh Hóa bị bố đổ xăng thiêu sống: Miệng xé toạc, nửa thân trên co lại như quả bóng, xót xa với ước mơ thành lính cứu hỏa - Ảnh 5
L. luôn nỗ lực để đạt được ước mơ thành một người lính cứu hỏa dù biết chặng đường sắp tới vô cùng khó khăn - Ảnh: VietNamNet

Được biết, sắp tới đây, L sẽ thực hiện 1 cuộc phẫu thuật khác ở Hàn Quốc. Năm nay L đã vào cấp 3, khi hỏi về ước mơ, dự định của mình, em khao khát trở thành một người linh cứu hỏa. Để đạt được ước mơ đó, L tự nhủ sẽ cố gắng nỗ lực học tập thật tốt.

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