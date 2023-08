Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và Đội Quản lý thị trường số 11 – Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội triệt phá 2 đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn trên phạm vi cả nước.