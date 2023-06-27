Xôn xao thông tin 3 thành viên từng bào chữa vụ Tịnh Thất Bồng Lai 'trốn' sang nước ngoài, Đoàn Luật sư TP.HCM nói gì?

Lãnh đạo Đoàn Luật sư TP HCM cho biết đã nắm thông tin vụ việc 3 thành viên thuộc đoàn từng tham gia bào chữa trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 27/6, lãnh đạo Đoàn Luật sư TP HCM cho biết đã nắm thông tin vụ việc 3 thành viên thuộc đoàn đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm. Cụ thể, 3 luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP HCM đang bị phát thông báo truy tìm gồm: Luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Đào Kim Lân và luật sư Nguyễn Văn Miếng. Ba người này từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai.

3 luật sư tham gia bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Người Lao Động "Trước khi Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm, Đoàn Luật sư TP HCM đã liên lạc bằng điện thoại nhưng không được, gởi thư mời 3 luật sư lên làm việc nhưng họ không đến. Chúng tôi không thể liên lạc qua điện thoại cũng như bằng đường thư mời gởi về địa chỉ nhà như họ đăng ký. Chúng tôi đang chờ kết quả xác minh, xử lý của các cơ quan tỉnh Long An để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật" - lãnh đạo Đoàn Luật sư TP HCM xác nhận. Trước đó, dẫn tin từ VTC News, chiều 26/6, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm của tỉnh Long An, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, sau thời gian phát thông báo truy tìm, đến nay 3 luật sư trên chưa đến Cơ quan CSĐT để phối hợp làm việc.

"Hiện Công an tỉnh đang khẩn trương truy tìm 3 người này", vị đại diện Công an nói. Trước đó, vào ngày 12/6, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm 3 luật sư trên. Theo Công an Long An, căn cứ thông báo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an về việc phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về 3 người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo trên và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần cho 3 người trên nhưng không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Thanh Niên Qua công tác xác minh, Công an phường nơi các đối tượng cư trú và thân nhân xác nhận hiện các đối tượng không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được. Vì thế, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm các luật sư nêu trên để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng sau khi bị truy tìm Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa quyết định truy tìm 3 luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi), Đào Kim Lân (56 tuổi), Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, cùng ở TPHCM).

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