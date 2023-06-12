Luật sư bào chữa cho bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng sau khi bị truy tìm

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa quyết định truy tìm 3 luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi), Đào Kim Lân (56 tuổi), Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, cùng ở TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng ngày 12/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa quyết định truy tìm 3 luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi), Đào Kim Lân (56 tuổi), Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, cùng ở TPHCM). Ba người này tham gia bào chữa cho ông Lê Tùng Vân và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra ở Tịnh thất Bồng Lai. Liên quan tới vấn đề trên, Đoàn luật sư TPHCM cho biết ông Lân, ông Mạnh và ông Miếng đang sinh hoạt tại tổ chức này. Trong thời gian hành nghề luật sư, những người này chưa từng có vi phạm. Do Công an tỉnh Long An triệu tập mà các luật sư không có mặt nên nhà chức trách ra quyết định truy tìm.

Sáng 12/6, phóng viên Dân trí đã liên hệ với 3 luật sư trên nhưng ông Mạnh và ông Miếng chưa có hồi âm. Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Báo Dân Việt Luật sư Đào Kim Lân khẳng định với phóng viên, ông vẫn sinh hoạt bình thường tại địa phương. Ngay khi có thông báo tin báo tội phạm liên quan đến các luật sư, ông đã có văn bản phản hồi nêu quan điểm về vụ việc đến lãnh đạo công an, VKSND tỉnh Long An. Đồng thời, từ tháng 6/2022, luật sư này có đơn trình bày và kêu cứu đến các cơ quan Trung ương.

Luật sư Lân nói mình là người tố cáo các cơ quan tố tụng tỉnh Long An, việc tố cáo thực hiện công khai và được các cơ quan Trung ương tiếp nhận, chuyển về Long An nhưng đến nay chưa có câu trả lời. Trong trường hợp cần xác minh làm rõ, luật sư Lân cho rằng đó là Bộ Công an hoặc Công an TPHCM (nơi ông Lân cư trú) chứ không liên quan tới Công an Long An. Các luật sư tham gia bào chữa vụ án Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Báo Thanh Niên Trước đó, theo thông tin từ báo Thnah Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, các luật sư Lân, Mạnh, Miếng có liên quan trong thông báo về tội phạm của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). Cụ thể, theo A05, 3 luật sư này đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật Hình sự hiện hành. Nhận được tin báo tố giác tội phạm của A05, Ban giám đốc Công an tỉnh Long An xác định Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An là một trong số những bị hại của vụ án nên giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An giải quyết. Thực hiện theo thủ tục tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã phát thư mời, triệu tập các luật sư liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai nhiều lần nhưng những người bị triệu tập không đến làm việc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An phối hợp với công an phường, nơi cư trú của 3 luật sư trên, đã xác định họ không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được. Riêng 2 luật sư còn lại tham gia bào chữa cho nhóm bị cáo Tịnh thất Bồng Lai là Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Vĩnh Phúc (thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) đã đến làm việc theo giấy triệu tập của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.

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