Luật sư bào chữa cho bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng sau khi bị truy tìm

Xã hội 12/06/2023 12:01

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa quyết định truy tìm 3 luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi), Đào Kim Lân (56 tuổi), Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, cùng ở TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng ngày 12/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa quyết định truy tìm 3 luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi), Đào Kim Lân (56 tuổi), Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, cùng ở TPHCM). Ba người này tham gia bào chữa cho ông Lê Tùng Vân và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra ở Tịnh thất Bồng Lai.

Liên quan tới vấn đề trên, Đoàn luật sư TPHCM cho biết ông Lân, ông Mạnh và ông Miếng đang sinh hoạt tại tổ chức này. Trong thời gian hành nghề luật sư, những người này chưa từng có vi phạm. Do Công an tỉnh Long An triệu tập mà các luật sư không có mặt nên nhà chức trách ra quyết định truy tìm.

Sáng 12/6, phóng viên Dân trí đã liên hệ với 3 luật sư trên nhưng ông Mạnh và ông Miếng chưa có hồi âm. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng sau khi bị truy tìm - Ảnh 1
Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Báo Dân Việt

Luật sư Đào Kim Lân khẳng định với phóng viên, ông vẫn sinh hoạt bình thường tại địa phương. Ngay khi có thông báo tin báo tội phạm liên quan đến các luật sư, ông đã có văn bản phản hồi nêu quan điểm về vụ việc đến lãnh đạo công an, VKSND tỉnh Long An. Đồng thời, từ tháng 6/2022, luật sư này có đơn trình bày và kêu cứu đến các cơ quan Trung ương. 

Luật sư Lân nói mình là người tố cáo các cơ quan tố tụng tỉnh Long An, việc tố cáo thực hiện công khai và được các cơ quan Trung ương tiếp nhận, chuyển về Long An nhưng đến nay chưa có câu trả lời. Trong trường hợp cần xác minh làm rõ, luật sư Lân cho rằng đó là Bộ Công an hoặc Công an TPHCM (nơi ông Lân cư trú) chứ không liên quan tới Công an Long An.

Luật sư bào chữa cho bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng sau khi bị truy tìm - Ảnh 2
Các luật sư tham gia bào chữa vụ án Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Thnah Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, các luật sư Lân, Mạnh, Miếng có liên quan trong thông báo về tội phạm của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). 

Cụ thể, theo A05, 3 luật sư này đã có hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật Hình sự hiện hành.

 

Nhận được tin báo tố giác tội phạm của A05, Ban giám đốc Công an tỉnh Long An xác định Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An là một trong số những bị hại của vụ án nên giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An giải quyết. 

Thực hiện theo thủ tục tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã phát thư mời, triệu tập các luật sư liên quan vụ Tịnh thất Bồng Lai nhiều lần nhưng những người bị triệu tập không đến làm việc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An phối hợp với công an phường, nơi cư trú của 3 luật sư trên, đã xác định họ không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được.

Riêng 2 luật sư còn lại tham gia bào chữa cho nhóm bị cáo Tịnh thất Bồng Lai là Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Vĩnh Phúc (thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) đã đến làm việc theo giấy triệu tập của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ thay đổi thế nào từ 01/7/2023?

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ thay đổi thế nào từ 01/7/2023?

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm từ 12,5%-20,8%.

Xem thêm
Từ khóa:   Tịnh thất Bồng lai Lê Tùng Vân tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 47 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 56 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt