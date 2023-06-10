Bao tải được phát hiện từ sáng nhưng người dân tưởng bao rác, đến chiều mới tá hỏa khi nhìn thấy nhiều vết máu xung quanh.

Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều ngày 10/6, lãnh đạo UBND phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, xác nhận trên địa bàn phường vừa phát hiện một thi thể người phụ nữ bị bọc trong bao tải màu xanh, để trước cửa một nhà dân.

Hiện trường phát hiện thi thể trên vỉa hè - Ảnh: Vietnamnet

Thông tin thêm về sự việc, vị lãnh đạo cho biết, vào khoảng 16h hôm nay (10/6), người dân phường Đa Phúc đã phát hiện một bao tải quấn kín đặt tại vỉa hè, trước một nhà dân, sau khi mở ra người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể một người phụ nữ.

Dẫn tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, bao tải đựng thi thể nạn nhân đã thấy từ sáng nhưng tưởng là bao rác do dân vứt ra nên không ai để ý. Cạnh thi thể có nhiều vết máu.

Sự việc được rất đông người theo dõi - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Sự việc đã được báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng nhận định sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên nhiều trinh sát đã được cử xuống hiện trường phối hợp với cơ quan Công an quận Dương Kinh để triều tra.

Chỉ đạo mới của công an Bình Dương về việc phát hiện chiếc túi chứa phần thi thể người phụ nữ bị đốt cháy Công an tỉnh Bình Dương mới đây đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp điều tra vụ việc do tình tiết có tính chất phức tạp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-phat-hien-thi-the-nguoi-phu-nu-trong-bao-tai-truoc-cua-mot-nha-dan-o-hai-phong-590852.html