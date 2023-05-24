Đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ thi thể người phụ nữ được phát hiện trong bụi cây.

Theo thông tin từ báo Bình Phước, ngày 24/5, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Bình Long tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ thi thể người phụ nữ được phát hiện trong bụi cây ở ấp Thanh Thủy, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long vào sáng cùng ngày.

Nạn nhân được xác định là bà L.T.T (60 tuổi, ngụ xã Thanh Lương, thị xã Bình Long).

Khu vực vườn cây phát hiện thi thể người phụ nữ - Ảnh: Báo Bình Phước

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sáng cùng ngày, trong khi đi thăm vườn, một người dân đi thăm vườn ở ấp Thanh Thủy (xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) phát hiện thi thể phụ nữ trong bụi cây.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm trong bụi cây, không có vết thương. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

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