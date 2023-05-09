Thấy chiếc xe máy, điện thoại trên bờ hồ câu cá, một số người tìm kiếm thì phát hiện thi thể một thiếu nữ.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 9/5, ông Vũ Văn Thưởng – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một cô gái ở dưới hồ câu cá. Hiện tại, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Phát hiện thi thể thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ câu cá - Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Cụ thể, vào sáng 9/5, chủ hồ câu cá Khe Dẻ, ở xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phát hiện một chiếc xe máy và một chiếc điện thoại để lại trên bờ. Nghi có chuyện chẳng lành, người này cùng một số khách đang câu cá tại đây tỏa đi tìm kiếm.

Sau đó, thi thể một thiếu nữ được phát hiện dưới hồ câu. Thông tin nhanh chóng được trình báo đến chính quyền địa phương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, thi thể thiếu nữ được đưa lên bờ. Chính quyền địa phương triển khai phương án bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên Công an huyện Quỳnh Lưu để điều tra nguyên nhân sự việc.

Cơ quan chức năng trục vớt thi thể nạn nhân để điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nạn nhân được xác định là Ph.T.H (SN 2007, trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Sau khi học xong lớp 7, cháu H đã nghỉ học. Gia đình nạn nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Mẹ cháu H cũng không được bình thường, không rõ bố của H là ai.

Hiện nguyên nhân cái chết của thiếu nữ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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