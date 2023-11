Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 11h30 ngày 8/5, du khách phát hiện một người đàn ông nằm tử vong, trên thi thể có nhiều máu, trước tượng Phật chùa Linh Sơn trên đỉnh núi Cao Cát thuộc xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận.

Nhận được tin báo, Công an xã Long Hải nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Theo ghi nhận ban đầu, tử thi là nam giới, tử vong trong tư thế nằm nghiêng. Nạn nhân mặc quần tây đen, áo thun màu xám, đầu đinh, da trắng, cao khoảng 1,7m, hơi gầy. Bên cạnh thi thể có một ít tiền. Vị trí nạn nhân nằm là nền gạch trước tượng Phật. Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý đã đến khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể vào bảo quản. CQĐT Công an huyện Phú Quý đã ra quyết định truy tìm tung tích nạn nhân có đặc điểm nhận dạng như trên.