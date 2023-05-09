Chiều 8/5, Công an huyện Phú Quý, Bình Thuận phát hiện thi thể của một người đàn ông tại khu vực chùa Linh Sơn trên đỉnh núi Cao Cát ở huyện đảo Phú Quý do du khách phát hiện vào trưa cùng ngày.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 11h30 ngày 8/5, du khách phát hiện một người đàn ông nằm tử vong, trên thi thể có nhiều máu, trước tượng Phật chùa Linh Sơn trên đỉnh núi Cao Cát thuộc xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận. Nhận được tin báo, Công an xã Long Hải nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Theo ghi nhận ban đầu, tử thi là nam giới, tử vong trong tư thế nằm nghiêng. Nạn nhân mặc quần tây đen, áo thun màu xám, đầu đinh, da trắng, cao khoảng 1,7m, hơi gầy. Bên cạnh thi thể có một ít tiền. Vị trí nạn nhân nằm là nền gạch trước tượng Phật. Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý đã đến khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể vào bảo quản. CQĐT Công an huyện Phú Quý đã ra quyết định truy tìm tung tích nạn nhân có đặc điểm nhận dạng như trên.

Công an xác định nạn nhân tử vong do vật sắc cắt đứt động mạch trên cổ dưới tai bên phải gây mất nhiều máu - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, thiếu tá Nguyễn Phúc Thùy, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý, đã ký quyết định truy tìm tung tích, lai lịch nạn nhân. Đặc biệt là phát hiện một tờ giấy viết tay có nội dung “Tôi là người nước ngoài, tôi tới đây để quyên sinh” bằng tiếng Việt. Bước đầu, Công an huyện Phú Quý đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm sơ bộ tử thi xác định nạn nhân chết do vật sắc bén cắt đứt động mạch cảnh trên cổ dưới tai bên phải. Vết đứt dài 12 cm, sâu 3 cm, rộng 5 cm gây mất nhiều máu dẫn đến tử vong.

Đáng chú ý, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Quý đã huy động tìm kiếm xung quanh hiện trường nhưng không tìm thấy hung khí. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận đang trích xuất camera, rà soát danh sách số du khách lên các tuyến tàu cao tốc từ Phan Thiết đi Phú Quý để truy tìm tung tích nạn nhân. Đến 10 giờ ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định được danh tính nạn nhân là anh Phan Quốc Đại (23 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) và đang chờ người thân từ TP.HCM đến đảo Phú Qúy nhận diện. Dự kiến 9/5, các trinh sát, điều tra viên của Công an Bình Thuận sẽ đến đảo Phú Quý tiếp nhận vụ việc, mở rộng phạm vi tìm kiếm hung khí.

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