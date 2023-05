Theo thông tin từ Báo PLO, do tính chất phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp điều tra. Chiều 25-5, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương, công an TP Tân Uyên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vẫn đang khẩn trương điều tra vụ việc phát hiện một phần thi thể người tại một bãi đất trống thuộc khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên).

Hiện tại, rất đông các trinh sát đã được tung đi nhiều hướng để tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân. Đồng thời, trích xuất các camera quanh khu vực để điều tra.