Hiện tại, rất đông các trinh sát đã được tung đi nhiều hướng để tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân. Đồng thời, trích xuất các camera quanh khu vực để điều tra.

Theo thông tin từ Báo PLO, do tính chất phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp điều tra . Chiều 25-5, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương, công an TP Tân Uyên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vẫn đang khẩn trương điều tra vụ việc phát hiện một phần thi thể người tại một bãi đất trống thuộc khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên).

Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ cũng đã khẩn trương xác định danh tính nạn nhân.

Công an thông tin về chiếc túi chứa phần thi thể bị đốt ở Bình Dương. Ảnh: PLO

Vào trưa nay, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả.

Đến chiều cùng ngày, toàn bộ lực lượng công an tại khu vực hiện trường đã rút hết. Tuy nhiên, các đường vào hiện trường vẫn giăng dây, phong tỏa, không cho ai ra vào.

Thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, cơ quan CSĐT Công an Bình Dương xác định đây là vụ chết người chưa rõ nguyên nhân được phát hiện ở trong khu đất trống ở P.Tân Phước Khánh vào ngày 24.5.

Nạn nhân là nữ giới khoảng 30 - 35 tuổi; chiều cao khoảng 1,55 -1,59 m; thời gian tử vong khoảng từ ngày 14.5.

2 chân của nạn nhân bị đốt cháy một phần. Ảnh: Thanh Niên

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu thập được trong túi màu đỏ được bọc trong túi ni lông màu đen bị đốt cháy phía trên có 2 tay (tay phải có xương dài 21 cm, tay trái 17 cm, ngón tay có gắn móng giả) và 2 chân có xương dài 35 cm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân; khi phát hiện người có đặc điểm như trên thông báo ngay cho cơ quan công an.