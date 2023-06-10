Rủ nhau ra sông tắm mát, 2 anh em ruột đuối nước, tử vong thương tâm

Xã hội 10/06/2023 20:24

Nạn nhân là 2 anh em ruột, 1 bé trai và 1 bé gái, chìm được khoảng 30 phút mới được người dân phát hiện đưa lên bờ.

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, UBND xã Hưng Đạo (TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) thông tin, vào khoảng 17h chiều nay (10/6)) trên địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Lãnh đạo UBND xã Hưng Đạo cho biết, do sự việc vừa mới xảy ra, tâm lý bố mẹ các em đang khủng hoảng nên chưa thể xác định chính xác thời điểm các em bắt đầu đi tắm.

Rủ nhau ra sông tắm mát, 2 anh em ruột đuối nước, tử vong thương tâm - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Hiện, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để làm rõ nguyên nhân cũng như các thủ tục pháp lý cần thiết.

Dẫn tin từ Báo Lao Động, theo một số nhân chứng tại hiện trường, 2 em nhỏ bị đuối sức, chìm được khoảng 30 phút mọi người mới phát hiện ra và vớt lên bờ. 2 nạn nhân là anh em, 1 bé trai và 1 bé gái.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 2/6/2023 tại khu vực thác Chó, thuộc địa phận xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn (Hoà An) cũng xảy ra một vụ đuối nước. Nạn nhân là P.Q.Đ (SN 1989, trú xóm 4 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Bà nhảy xuống ao cứu cháu bất thành, cả hai đuối nước thương tâm

Bà nhảy xuống ao cứu cháu bất thành, cả hai đuối nước thương tâm

Phát hiện cháu rơi xuống hồ nước, bà liền lao mình xuống cứu. Tuy nhiên, do hồ nước sâu lại không biết bơi, bà N. cùng cháu K. bị đuối nước tử vong.

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