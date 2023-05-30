Phát hiện cháu rơi xuống hồ nước, bà liền lao mình xuống cứu. Tuy nhiên, do hồ nước sâu lại không biết bơi, bà N. cùng cháu K. bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 30/5, lãnh đạo UBND xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc 2 bà cháu đuối nước thương tâm, tại ao chứa nước cà phê thuộc thôn Đắk Thọ.

Nạn nhân là bà V.T.N (SN 1963) và cháu T.H.K (SN 2018) thường trú tại thôn Đắk Thọ (xã Đắk Lao).

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin ban đầu, sáng 30/5, bà V.T.N cùng 2 người cháu đi làm rẫy. Khi 3 bà, cháu đi qua ao chứa nước cà phê thuộc thôn Đắk Thọ thì không may cháu K. trượt ngã xuống ao.

Dẫn tin từ Báo Sài Gòn Giải Phóng, phát hiện vụ việc, bà V.T.N. nhảy xuống ao để cứu, còn cháu P. chạy về tìm người dân đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi người dân đến nơi thì 2 bà cháu đã bị đuối nước.

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

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