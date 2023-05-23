Hà Tĩnh: Đi tắm sông, một học sinh lớp 4 đuối nước thương tâm

Xã hội 23/05/2023 21:04

Khoảng 17h30 phút ngày 23/5, em C. cùng bạn đi tắm tại khu vực sông Ba Nái. Trong lúc tắm, không may gặp khúc nước sâu nên em C. bị đuối nước.

Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước tại khu vực sông Ba Nái. Nạn nhân là em H.M.C. (SN 2013, học sinh lớp 4E, Trường Tiểu học Xuân Lộc).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 phút ngày 23/5, em C. cùng bạn đi tắm tại khu vực sông Ba Nái. Trong lúc tắm, không may gặp khúc nước sâu nên em C. bị đuối nước.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ và bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Hà Tĩnh: Đi tắm sông, một học sinh lớp 4 đuối nước thương tâm - Ảnh 1
Thi thể của em H.M.C được đưa về gia đình để làm thủ tục mai táng - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cùng ngày cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khác. Dẫn tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, sáng 23/5, UBND xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy vụ đuối nước thương tâm khiến người em tử vong, người anh đang mất tích. 

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người anh.

Cũng trong nguồn tin này, trước đó, vào chiều 22/5, hai anh em ruột là Bùi Hữu N. (SN 2007) và Bùi Hữu Đ. (SN 2009, trú xóm Lưu Tiên, xã Lưu Sơn) rủ nhau đi cắt cỏ.

Do thời tiết nắng nóng nên hai anh em xuống sông Lam (đoạn qua khu vực xã Lưu Sơn) để tắm. Trong lúc tắm, cả hai không may trượt chân xuống vùng nước sâu và mất tích.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể của người em.

Được biết, hoàn cảnh gia đình 2 cháu nhỏ đặc biệt khó khăn. Người mẹ bỏ đi khi 2 anh em đang còn nhỏ, bố làm thuê nuôi các con và mẹ già năm nay đã 80 tuổi.   

 

 

 

 

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