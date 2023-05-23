Trưa ngày 23/5, hai anh em B.H.N và B.H.Đ rủ nhau ra sông Lam tắm, không may bị đuối nước.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 23/5, bà Nguyễn Thị Anh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết: Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm tung tích em B.H.N (SN 2007), mất tích khi tắm sông.

Trước đó, chiều 22/5, hai anh em ruột B.H.N (SN 2007) và B.H.Đ (SN 2009, trú xóm Lưu Tiên, xã Lưu Sơn) rủ nhau đi cắt cỏ. Do thời tiết nắng nóng, 2 anh em đã nhảy xuống sông Lam (đoạn qua khu vực xã Lưu Sơn) để tắm mát. Trong lúc tắm, cả hai không may trượt chân xuống vùng nước sâu.

Đoạn sông Lam chảy qua địa bàn xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, nơi 2 anh em đuối nước - Ảnh: Báo Tiền Phong

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cùng gia đình tổ chức tìm kiếm. Thi thể cháu Đ. được tìm thấy sau đó không lâu và được bàn giao cho gia đình để mai táng.

Cũng theo thông tin từ báo Dân trí, hai nạn nhân là con ông B.H.T (45 tuổi, trú xã Lưu Sơn).

Theo ông Nguyễn Quốc Giáp - Chủ tịch UBND xã Lưu Sơn (Đô Lương, Nghệ An), hoàn cảnh gia đình ông T. đặc biệt khó khăn. Vợ ông T. sau khi ra nước ngoài làm việc gần như không duy trì liên lạc với người thân. Bản thân ông T. đi làm thuê để chăm lo người mẹ già hơn 80 tuổi và 2 con trai đang học lớp 8 và lớp 10.

Ông Bùi Hữu T. khóc ngất bên quan tài con út - Ảnh: Báo Dân trí

Nhận tin dữ về hai con trai, ông T. ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn. Người cha khóc ngất bên quan tài con út và mong chờ phép màu đến với con trai cả.

"Cùng với việc mở rộng khu vực tìm kiếm cháu N., chính quyền địa phương và các đoàn thể xã hội hỗ trợ ông T. để lo ma chay chu đáo cho cháu Đ., đồng thời động viên tinh thần gia đình trước mất mát quá lớn này", ông Quốc cho hay.

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