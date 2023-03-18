Diễn biến MỚI liên quan vụ án xảy ra ở 'Tịnh thất Bồng Lai' của thầy ông nội Lê Tùng Vân

Xã hội 18/03/2023 09:52

Công an tỉnh Long An đã có thông tin chính thức sau vụ xuất hiện của nhiều cảnh sát, an ninh tại nơi được xem là Tịnh thất Bồng Lai vào ngày 14/3.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 17/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, 3 ngày trước, cơ quan an ninh điều tra phối hợp cùng nhiều đơn vị đã dẫn giải những người sinh sống tại hộ của bà Cao Thị Cúc (nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) về Công an huyện Đức Hòa để xác minh một số nội dung liên quan đến các tố cáo về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ của bà Cao Thị Cúc do Công an huyện Đức Hòa chuyển giao.

Dựa vào kết quả thẩm tra, xác minh nội dung tố giác, cơ quan điều tra xác định có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ngày 13/10/2022, công an đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này, cơ quan chức năng tập trung làm rõ các hành vi giả chùa, giả sư và giả trẻ mồ côi để kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân.

Diễn biến MỚI liên quan vụ án xảy ra ở 'Tịnh thất Bồng Lai' của thầy ông nội Lê Tùng Vân - Ảnh 1
Nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an tỉnh Long An đã 3 lần triệu tập những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc để làm rõ, tuy nhiên những người sinh sống tại đây không chấp hành, buộc Cơ quan ANĐT phải tiến hành biện pháp tố tụng dẫn giải theo quy định.

 

Quá trình dẫn giải được tiến hành theo đúng quy định pháp luật, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, những người được dẫn giải hợp tác với cơ quan chức năng.

Diễn biến MỚI liên quan vụ án xảy ra ở 'Tịnh thất Bồng Lai' của thầy ông nội Lê Tùng Vân - Ảnh 2
Xe chuyên dụng của Công an tỉnh Long An có mặt tại khu vực gần Tịnh thất Bồng Lai để thi hành nhiệm vụ - Ảnh: Báo Dân Việt

Suốt trong ngày 14/3, những trường hợp mời làm việc được Công an tỉnh sử dụng xe chuyên dụng đưa về Công an huyện Đức Hòa lấy lời khai. Giờ trưa, họ quay trở lại nơi sinh sống, chiều tiếp tục làm việc và những người này được đưa về lại Tịnh thất Bồng Lai. Hiện vụ án đang tiếp tục làm rõ nội dung theo đơn tố giác.

Lực lượng công an đã có mặt tại đây trong ngày 14/3 để mời một số cá nhân sống tại nơi này về trụ sở Công an huyện Đức Hòa để phục vụ điều tra.

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