Chuyện lạ ở Cà Mau: Bé gái hơn 2 tuổi đọc được chữ và số chỉ sau 15 ngày biết nói

Xã hội 18/03/2023 08:52

Bé Kim Thiên Mỹ (ngụ ấp 7, xã Tân Lộc, H.Thới Bình, Cà Mau) thu hút sự chú ý của nhiều người vì mới biết nói ít ngày mà đã biết đọc chữ và số.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 17/3, trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Ngọc Giàu (28 tuổi; ngụ ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết gia đình mới phát hiện con gái có thể tự đọc được chữ và số trong thời gian gần đây.

"Tuy hơn 2 tuổi nhưng con tôi là bé Kim Thiên Mỹ mới biết nói chuyện cách đây khoảng 15 ngày. Trong một lần mở bài hát karaoke, vợ chồng tôi phát hiện con có thể đọc được lời bài hát dù chưa từng nghe qua" - chị Giàu chia sẻ.

 

Cũng theo lời chị Giàu, lúc đầu nhiều người tỏ ra nghi ngờ và cho rằng do bé nghe thường xuyên nên thuộc lời và nhịp điệu bài hát. Để kiểm tra, không ít người đã đem đến một số giấy tờ để bé xem và bé Mỹ đã đọc được trước sự bất ngờ của nhiều người.

Chuyện lạ ở Cà Mau: Bé gái hơn 2 tuổi đọc được chữ và số chỉ sau 15 ngày biết nói - Ảnh 1
Bé Kim Thiên Mỹ mới biết nói ít ngày thì đã đọc được chữ và số - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, bé Mỹ có thể đọc được những chữ chưa từng tiếp cận như chúc mừng năm mới, các số từ 1 đến 100... Tuy có biệt tài riêng, nhưng bé Mỹ rất nhút nhát, ngại tiếp xúc với người lạ và chỉ đọc khi bản thân thích. Bé rất trầm tính và thường chơi một mình.

 

Nói về dự định trong tương lai, chị Giàu cho hay sẽ cho con đi học để có thêm bạn bè và khắc phục những hạn chế nêu trên. Ông Hữu Thol, Bí thư ấp 7, cho hay đây là lần đầu tiên ông chứng kiến bé mới hơn 2 tuổi nhưng có thể tự đọc chữ và số. "Hôm qua khi hay thông tin, tôi đến gia đình mang một số giấy tờ theo cho bé Mỹ xem và bé đã đọc được" - ông Thol chia sẻ thêm.

Chuyện lạ ở Cà Mau: Bé gái hơn 2 tuổi đọc được chữ và số chỉ sau 15 ngày biết nói - Ảnh 2Chuyện lạ ở Cà Mau: Bé gái hơn 2 tuổi đọc được chữ và số chỉ sau 15 ngày biết nói - Ảnh 3
Bé Mỹ khá nhút nhát trước người lạ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hiện tại, gia đình bé Thiên Mỹ vẫn tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng bé như bao đứa trẻ khác chứ không có dự tính hay đi thăm khám gì.

Ông Hữu Srin (nguyên Bí thư Chi bộ Ấp 7) cho hay, trường hợp của bé Thiên Mỹ đã sớm bộc lộ khả năng. Địa phương khuyến khích gia đình tạo điều kiện cho bé tự tìm tòi, học hỏi những điều thú vị, cho bé khám phá những gì bé thích. Bên cạnh đó, khuyến khích bé tìm hiểu những điều thú vị bên ngoài và giao lưu với bạn bè để bé phát triển toàn diện hơn.

Vụ 4 nữ tiếp viên mang 11,48 kg ma túy: Luật sư nhận định gì?

Vụ 4 nữ tiếp viên mang 11,48 kg ma túy: Luật sư nhận định gì?

Bốn nữ tiếp viên hàng không được xác định đã mang tổng cộng 11,48 kg ma túy tổng hợp từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay ngày 16/3.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 3 tuổi ở Cà Mau tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 33 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 54 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 58 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?