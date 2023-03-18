Chuyện lạ ở Cà Mau: Bé gái hơn 2 tuổi đọc được chữ và số chỉ sau 15 ngày biết nói

"Tuy hơn 2 tuổi nhưng con tôi là bé Kim Thiên Mỹ mới biết nói chuyện cách đây khoảng 15 ngày. Trong một lần mở bài hát karaoke, vợ chồng tôi phát hiện con có thể đọc được lời bài hát dù chưa từng nghe qua" - chị Giàu chia sẻ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 17/3, trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Ngọc Giàu (28 tuổi; ngụ ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết gia đình mới phát hiện con gái có thể tự đọc được chữ và số trong thời gian gần đây.

Cũng theo lời chị Giàu, lúc đầu nhiều người tỏ ra nghi ngờ và cho rằng do bé nghe thường xuyên nên thuộc lời và nhịp điệu bài hát. Để kiểm tra, không ít người đã đem đến một số giấy tờ để bé xem và bé Mỹ đã đọc được trước sự bất ngờ của nhiều người.

Bé Kim Thiên Mỹ mới biết nói ít ngày thì đã đọc được chữ và số - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, bé Mỹ có thể đọc được những chữ chưa từng tiếp cận như chúc mừng năm mới, các số từ 1 đến 100... Tuy có biệt tài riêng, nhưng bé Mỹ rất nhút nhát, ngại tiếp xúc với người lạ và chỉ đọc khi bản thân thích. Bé rất trầm tính và thường chơi một mình.

Nói về dự định trong tương lai, chị Giàu cho hay sẽ cho con đi học để có thêm bạn bè và khắc phục những hạn chế nêu trên. Ông Hữu Thol, Bí thư ấp 7, cho hay đây là lần đầu tiên ông chứng kiến bé mới hơn 2 tuổi nhưng có thể tự đọc chữ và số. "Hôm qua khi hay thông tin, tôi đến gia đình mang một số giấy tờ theo cho bé Mỹ xem và bé đã đọc được" - ông Thol chia sẻ thêm.

Bé Mỹ khá nhút nhát trước người lạ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hiện tại, gia đình bé Thiên Mỹ vẫn tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng bé như bao đứa trẻ khác chứ không có dự tính hay đi thăm khám gì.

Ông Hữu Srin (nguyên Bí thư Chi bộ Ấp 7) cho hay, trường hợp của bé Thiên Mỹ đã sớm bộc lộ khả năng. Địa phương khuyến khích gia đình tạo điều kiện cho bé tự tìm tòi, học hỏi những điều thú vị, cho bé khám phá những gì bé thích. Bên cạnh đó, khuyến khích bé tìm hiểu những điều thú vị bên ngoài và giao lưu với bạn bè để bé phát triển toàn diện hơn.