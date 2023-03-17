Phản ứng của 4 tiếp viên hàng không khi bị phát hiện vận chuyển 10kg ma túy: Tiết lộ số tiền được trả công

Xã hội 17/03/2023 16:46

Vào chiều ngày 17/3, Cục Hải quan TP HCM đã mở họp báo, nói về việc phát hiện 10kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong các tuýp kem đánh răng do 4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines mang từ Pháp về.

Theo thông tin từ VNExpress, vào lúc 16h ngày 17/3, Cục Hải quan TP.HCM họp báo, nói về việc phát hiện 10 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong các tuýp kem đánh răng do 4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines mang từ Pháp về.

Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM cho biết, cán bộ hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines, đi chuyến bay VN10 từ Pháp về ngày 15/3. Trong đó có tiếp viên trưởng N.T.Th, 37 tuổi.

Kiểm tra những tuýp kem đánh răng, nước súc miệng trong hành lý của họ, lực lượng chức năng tìm thấy 10kg thuốc lắc và ma tuý tổng hợp.

Th. và các tiếp viên tỏ ra sửng sốt khi biết có ma túy trong kem đánh răng. Họ khóc, khai rằng khi ở Pháp đã được một người (chưa xác định danh tính) nhờ "xách tay một số hàng hoá về nước" và trả công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài tuýp kem, không thấy có gì bất thường. Khi ra sân bay của Pháp để về Việt Nam, lực lượng chức năng nước sở tại không phát hiện trong hành lý của họ có ma túy, cho đến khi về đến Tân Sơn Nhất.

Cục Hải quan TP.HCM đang phối hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an TP.HCM tìm cá nhân ở Việt Nam sẽ nhận lô hàng xách tay này... để làm rõ vụ án.

Phản ứng của 4 tiếp viên hàng không khi bị phát hiện vận chuyển 10kg ma túy: Tiết lộ số tiền được trả công - Ảnh 1
Cục Hải quan TP HCM soi hành lý các tiếp viên hàng không khi nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, sáng 16/3 - Ảnh: VNExpress

Trước đó, theo thông tin từ Zing, chuyến bay VN10 từ Charles de Gaulle (Paris, Pháp) đến Tân Sơn Nhất (TP.HCM) hạ cánh lúc 8h10 ngày 16/3. Qua kiểm tra hành lý 4 nữ tiếp viên tên Th., Q., V., N., lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 kg ma túy được chứa trong các hộp kem đánh răng.

Vụ việc sau đó được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất báo cho Công an TP.HCM. Các đơn vị đang phối hợp lấy lời khai các nữ tiếp viên để mở rộng điều tra. Đại diện hãng hàng không chia sẻ: "Các bạn đều còn trẻ, nhỏ tuổi, mới bay được hơn một năm. Lần này có bạn nhờ gửi ít đồ cho người nhà nên không đề phòng".

Phản ứng của 4 tiếp viên hàng không khi bị phát hiện vận chuyển 10kg ma túy: Tiết lộ số tiền được trả công - Ảnh 2
Số ma túy được giấu trong các hộp kem đánh răng - Ảnh: Zing

Khẳng định sự vụ lần này rất đáng tiếc, vị này cho biết không có chuyện tiếp viên không được hướng dẫn hay đoàn bay và đoàn tiếp viên kiểm soát không chặt chẽ.

"Trước giờ bay của tất cả chuyến quốc tế, tiếp viên đều bắt buộc ký cam kết, quy định không được phép mang hộ, cầm giúp bất cứ thứ gì. Tuần nào đoàn bay, đoàn tiếp viên cũng triển khai, kiểm tra và làm rất gắt, nhưng ở đây còn là ý thức từng người", vị lãnh đạo đoàn tiếp viên nói.

Còn lãnh đạo Cảng vụ Hàng không Việt Nam cho biết đây là chuyên án của Hải quan và cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra.

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