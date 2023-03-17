Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ ôtô lao xuống kênh khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 17/3, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ ô tô lao xuống kênh khiến một người phụ nữ tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 0h5 cùng ngày, chị Phan Thị Ngọc D. (37 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) lái ô tô hiệu BMW, lưu thông đến khu vực Cống thứ 2, cặp kênh Cây Dông (thuộc tổ 25, khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức) thì mất lái lao xuống kênh.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Công an Long Xuyên đang điều tra nguyên nhân dẫn đến việc xe BMW lao xuống kênh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi phát hiện tai nạn, người dân gần đó đã đưa chị Diễm ra khỏi xe và đi cấp cứu, nhưng chị đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hiện tại, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng các lực lượng chức năng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

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