Nghệ An: Đốt than xông cho con dâu và cháu mới sinh, căn nhà bị thiêu rụi

Xã hội 17/03/2023 15:00

Bà nội đốt than xông nhà để đón con dâu và cháu nội mới sinh từ bệnh viện trở về. Tuy nhiên, ngọn lửa bén lên, thiệu rụi cả gian nhà.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 17/3, ông Lê Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một căn nhà bị thiêu cháy.

Cụ thể, vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa 16/3 tại căn nhà của gia đình anh N.V.Q. (trú xóm Nam Lâm, xã Nghĩa Lâm). Thời điểm này, phát hiện vụ cháy nên người dân xung quanh đã lập tức chạy đến cùng người thân dùng các biện pháp dập lửa. Đến 13h cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt, tuy nhiên nhiều tài sản, giấy tờ bên trong đã bị lửa thiêu cháy.

Nghệ An: Đốt than xông cho con dâu và cháu mới sinh, căn nhà bị thiêu rụi - Ảnh 1
Căn nhà của anh Q. bị cháy, mái ngói bị sập xuống - Ảnh: Báo Tiền Phong
Nghệ An: Đốt than xông cho con dâu và cháu mới sinh, căn nhà bị thiêu rụi - Ảnh 2
Nhiều giấy tờ quan trọng, đồ dùng và tài sản của gia đình bị lửa thiêu cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong
Nghệ An: Đốt than xông cho con dâu và cháu mới sinh, căn nhà bị thiêu rụi - Ảnh 3
Gác lửng và phần mái nhà bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Báo Dân Trí

 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do việc đốt than để xông cho sản phụ và cháu mới sinh.

Vào trưa ngày 16/3, mẹ anh Q. đốt nồi than hoa để chuẩn bị xông cho con dâu và cháu mới sinh tại bệnh viện đang trên đường về nhà. Quá trình đốt than, người bà đã để nồi than dưới giường rồi đi ra ngoài.

 

Sức nóng và ngọn lửa từ nồi than đã bén lên gây cháy giường và lan sang các vật dụng trong nhà. Chỉ trong chốc lát, một gian nhà đã bị lửa thiêu cháy cùng nhiều tài sản và vật dụng khác.

Sau khi dập tắt đám cháy, trưởng thôn đã vận động người dân, hàng xóm láng giềng đến dọn dẹp, hỗ trợ gia đình anh Q. lợp lại mái tôn của nhà.

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