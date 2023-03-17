Danh tính của 4 tiếp viên hàng không nghi ngờ xách ma túy về Việt Nam

Xã hội 17/03/2023 12:17

Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất hiện đang tạm giữ 4 tiếp viên thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay VN10 từ Paris (Pháp) về TP.HCM do nghi ngờ trong hành lý của các tiếp viên này có mang theo chất cấm.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, Cục Hàng không Việt Nam xác nhận có 4 tiếp viên của một hãng hàng không vừa bị tạm giữ để phục vụ điều tra, làm rõ việc xách chất nghi ma túy và thuốc lắc từ nước ngoài về Việt Nam. Đây là 4 tiếp viên thuộc hãng hàng không Vietnam Airlines, trên chuyến bay VN10 chặng bay CDG (Pháp) - SGN (sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM) hạ cánh vào lúc 08h10 phút ngày 16/03/2023.

 

Sau đó, Đội Hải quan hành lý nhập cảnh đã tạm giữ 4 nữ tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines khi phát hiện bên trong hành lý có chứa chất cấm (nghi ngờ là ma túy) được chứa trong các hộp kem đánh răng.

Danh tính 4 tiếp viên gồm có: Đặng P. V. (SN:1996); Nguyễn T. T. (SN: 1986); Trần T. T. N. (SN: 1993) và Võ T. Q. (SN: 1993).

Danh tính của 4 tiếp viên hàng không nghi ngờ xách ma túy về Việt Nam - Ảnh 1
Chất nghi là ma tuý được tìm thấy - Ảnh: Báo Dân Việt
Danh tính của 4 tiếp viên hàng không nghi ngờ xách ma túy về Việt Nam - Ảnh 2
Chất cấm (nghi ngờ là ma túy) được chứa trong các hộp kem đánh răng - Ảnh: Báo Dân Trí

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, hãng hàng không Vietnam Airlines đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 tiếp viên nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

 

Các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định, đơn vị sẽ không bao che.

Hiện nay, Vietnam Airlines đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị và sẵn sàng cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời dựa trên các nguồn tin xác thực.

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