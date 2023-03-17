Cảnh sát cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ xúc động bật khóc khi được tặng nhà

Xã hội 17/03/2023 10:13

Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng đội CNCH thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP.HCM) đã có 22 năm gắn bó với nghề, cũng là người vừa có chuyến đi cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sáng ngày 16/3, Công an TPHCM tổ chức trao nhà ở xã hội cho Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ).

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM, cho biết hơn 20 năm công tác, Trung tá Thành đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, là gương điển hình tiên tiến trong lực lượng cảnh sát. Trung tá Thành luôn có mặt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các điểm nóng về cứu nạn, cứu hộ như tham gia cứu nạn, cứu hộ tìm nạn nhân mất tích tại hang Cốc Chia sâu khoảng 220m ở tỉnh Cao Bằng vào năm 2019; tham gia cứu nạn, cứu hộ tìm nạn nhân ở hang sâu khoảng 280m ở tỉnh Hà Giang vào năm 2020.

Cảnh sát cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ xúc động bật khóc khi được tặng nhà - Ảnh 1
Trung tá Thành cùng vợ nhận hỗ trợ từ các mạnh thường quân - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ VOV, Trung tá Thành cùng 4 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ nhất của PC07 tập trung tham gia Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung tá Thành là người đã kiên trì đào bới và phát hiện dấu vết sự sống của nạn nhân và kết hợp với lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế đưa nạn nhân còn sống ra khỏi tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn và tìm được 14 thi thể nạn nhân, đưa ra ngoài.

Theo Đại tá Tâm, Trung tá Thành là nguồn lực kinh tế chính của gia đình và đang cùng vợ, con sinh sống tại căn phòng trọ xuống cấp ở quận 1.

Một số nhà hảo tâm cảm mến, kính phục trước thành tích của Trung tá Thành và biết được hoàn cảnh khó khăn nên hỗ trợ tặng căn nhà ở xã hội ở quận Bình Tân cho Trung tá Thành ổn định cuộc sống, từng bước khắc phục khó khăn, yên tâm công tác.

Cảnh sát cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ xúc động bật khóc khi được tặng nhà - Ảnh 2
Anh Thành cùng vợ trong ngày nhận nhà - Ảnh: VOV

Ngay sau khi nhận căn nhà ở xã hội, Trung tá Thành đã bật khóc vì đây là niềm mơ ước lớn nhất của vợ chồng từ nhiều năm qua để con cái an tâm học hành; đồng thời hứa sẽ cố gắng tận lực cứu người dân, tận dụng từng giây phút tìm sự sống, tìm nạn nhân cũng như chăm lo huấn luyện lực lượng kế thừa.

Mặc dù luôn cảm thấy bất an nhưng gia đình anh chưa thể dời đi vì hoàn cảnh quá khó khăn. Nhận được căn nhà từ sự giúp đỡ của Công an TP.HCM và các nhà tài trợ, anh Thành xúc động: “Mơ ước lớn nhất của vợ chồng tôi là có một căn nhà để hai đứa con an tâm học hành. Nhưng mà mơ ước đó đối với hai vợ chồng tôi là hơi quá tầm. Từ tận đáy lòng, vợ chồng tôi rất biết ơn lãnh đạo Công an TP.HCM và các mạnh thường quân”.

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