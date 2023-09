Cảnh sát cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ xúc động bật khóc khi được tặng nhà

Theo Đại tá Tâm, Trung tá Thành là nguồn lực kinh tế chính của gia đình và đang cùng vợ, con sinh sống tại căn phòng trọ xuống cấp ở quận 1.

Một số nhà hảo tâm cảm mến, kính phục trước thành tích của Trung tá Thành và biết được hoàn cảnh khó khăn nên hỗ trợ tặng căn nhà ở xã hội ở quận Bình Tân cho Trung tá Thành ổn định cuộc sống, từng bước khắc phục khó khăn, yên tâm công tác.

Anh Thành cùng vợ trong ngày nhận nhà - Ảnh: VOV

Ngay sau khi nhận căn nhà ở xã hội, Trung tá Thành đã bật khóc vì đây là niềm mơ ước lớn nhất của vợ chồng từ nhiều năm qua để con cái an tâm học hành; đồng thời hứa sẽ cố gắng tận lực cứu người dân, tận dụng từng giây phút tìm sự sống, tìm nạn nhân cũng như chăm lo huấn luyện lực lượng kế thừa.

Mặc dù luôn cảm thấy bất an nhưng gia đình anh chưa thể dời đi vì hoàn cảnh quá khó khăn. Nhận được căn nhà từ sự giúp đỡ của Công an TP.HCM và các nhà tài trợ, anh Thành xúc động: “Mơ ước lớn nhất của vợ chồng tôi là có một căn nhà để hai đứa con an tâm học hành. Nhưng mà mơ ước đó đối với hai vợ chồng tôi là hơi quá tầm. Từ tận đáy lòng, vợ chồng tôi rất biết ơn lãnh đạo Công an TP.HCM và các mạnh thường quân”.