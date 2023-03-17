Bình Dương: Tá hỏa phát hiện chồng treo cổ trong phòng tắm sau khi đi làm về

Xã hội 17/03/2023 07:24

Khi phá cửa vào trong thì người vợ đã phát hiện chồng đã chết trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào khuya ngày 16/3, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên được phát hiện chết treo cổ trong phòng trọ.

Cụ thể, vào tối cùng ngày, cô gái đi làm về phòng trọ trên đường Trịnh Hoài Đức, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một. Tuy nhiên gọi nhiều lần nhưng không thấy chồng là anh N.D.H (28 tuổi, quê Nghệ An) ra mở cửa.

Cô gái nhờ người dân tìm cách phá cửa vào trong thì phát hiện người chồng đã chết trong tư thế treo cổ ở phòng tắm.

Bình Dương: Tá hỏa phát hiện chồng treo cổ trong phòng tắm sau khi đi làm về - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngay sau khi nhận thông tin, công an có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Bước đầu người vợ khai hai vợ chồng làm công nhân, thuê trọ ở được khoảng 1 năm. Người chồng có cờ bạc và nợ tiền bên ngoài, đã từng trả nợ nhiều lần nhưng chưa hết nợ.

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