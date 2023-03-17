Vào ngày 16/3, 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị bắt giữ, do xách ma túy và thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam.

Theo thông tin từ VietNamNet, trước thông tin các tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy về Việt Nam, vào tối ngày 16/3, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết “đây là vụ án ma tuý, Bộ Công an đang mở rộng điều tra”. Cụ thể, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam xác nhận thông tin có 4 tiếp viên hàng không của Hãng hàng không Vietnam Airlines trên chuyến bay VN10 bị bắt giữ, do xách ma túy và thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam. Đây là chuyến bay có chặng bay CDG - SGN đáp lúc 08h10 phút ngày 16/03/2023, đội Hải quan hành lý nhập đã tạm giữ 4 nữ tiếp viên hàng không của một hãng hàng không, tên Th., Q., V. và N. cùng hành lý để kiểm tra.

Đến sáng 17/3, đại diện bộ phận truyền thông Vietnam Airlines cho biết đang tìm hiểu thông tin từ các cơ quan chức năng. Hiện tại, phía Vietnam Airlines vẫn chưa có thông báo chính thức về vụ việc này. Lực lượng hải quan đã thu giữ hơn 10kg thuốc lắc và ma túy trên chuyến bay VN10 - Ảnh: VTV News Các vật dụng được cơ quan chức năng thu giữ - Ảnh: Báo Dân Trí Ngoài ra, theo thông tin từ VTV News, Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định: Để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không.

Trong đó, các hãng hàng không được yêu cầu có trách nhiệm chỉ đạo đoàn bay, đoàn tiếp viên rà soát nội bộ, thường xuyên kiểm soát tổ bay khi làm nhiệm vụ; quán triệt và yêu cầu tổ bay chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động hàng không; chỉ đạo bộ phận an ninh hàng không của hãng tập trung phân tích, đánh giá tình hình, xác định trọng điểm về thời gian, chuyến bay, chặng bay, đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động để phối hợp lực lượng Hải quan, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không. Vietnam Airlines chưa có thông báo chính thức về việc 4 tiếp viên xách ma túy, thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam - Ảnh: VietNamNet Ngoài ra, phải có biện pháp kiểm tra chặt chẽ với các chuyến bay, đối tượng cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh. Thực tế, hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy qua tuyến hàng không, chuyển phát nhanh, bưu điện sử dụng các thủ đoạn ngụy trang tinh vi như: Bỏ ma túy vào ngăn giả các túi xách, bao bì, trong các lọ thuốc, thực phẩm chức năng, các hộp bánh kẹo, mỹ phẩm, trong vật dụng gia đình hoặc nuốt ma túy trong người... nhằm đối phó với sự kiểm tra của máy soi và chó nghiệp vụ của Hải quan.

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