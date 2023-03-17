Vụ 4 tiếp viên hàng không nghi mang chất cấm về Việt Nam: 'Bạn nhờ gửi ít đồ nên không đề phòng'

Xã hội 17/03/2023 12:26

Vào trưa ngày 17/3, lãnh đạo đoàn tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines đã thông tin thêm về vụ việc liên quan đến nhóm tiếp viên hàng không mang ma túy và thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam trên chuyến bay VN10 bị bắt giữ.

Theo thông tin từ Zing, liên quan sự việc nhóm tiếp viên hàng không Vietnam Airlines mang ma túy và thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam trên chuyến bay VN10 bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất, lãnh đạo đoàn tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết hãng vẫn đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra. Nhóm tiếp viên của hãng đang được câu lưu để lấy lời khai

Đại diện đoàn tiếp viên chia sẻ: "Các bạn đều còn trẻ, nhỏ tuổi, mới bay được hơn một năm, được bạn nhờ có người nhà gửi ít đồ nên không đề phòng".

Vụ 4 tiếp viên hàng không nghi mang chất cấm về Việt Nam: 'Bạn nhờ gửi ít đồ nên không đề phòng' - Ảnh 1
Nhóm tiếp viên Vietnam Airlines mang ma túy 'vì được bạn gửi đồ' - Ảnh: Báo Dân Việt

Bên cạnh đó, khẳng định sự vụ lần này rất đáng tiếc, người đại diện cho biết không có chuyện tiếp viên không được hướng dẫn hay đoàn bay và đoàn tiếp viên kiểm soát không chặt chẽ.

"Trước giờ bay của tất cả chuyến quốc tế, tiếp viên đều bắt buộc ký cam kết, quy định không được phép mang hộ, cầm giúp bất cứ thứ gì. Tuần nào đoàn bay, đoàn tiếp viên cũng triển khai, kiểm tra và làm rất gắt, nhưng ở đây còn là ý thức từng người", vị lãnh đạo đoàn tiếp viên nói.

Đánh giá sơ bộ về hành vi của nhóm tiếp viên này, lãnh đạo đoàn tiếp viên nhìn nhận đây là lỗi sai chủ động của các tiếp viên. “Đoàn đã quán triệt rất nhiều lần nhưng các tiếp viên vẫn làm sai cam kết”, vị lãnh đạo đoàn tiếp viên cho biết.

 

Vụ 4 tiếp viên hàng không nghi mang chất cấm về Việt Nam: 'Bạn nhờ gửi ít đồ nên không đề phòng' - Ảnh 2
Vietnam Airlines đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 tiếp viên nêu trên để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, các tiếp viên trên thuộc tổ bay của chuyến bay VN10 từ sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8h10 ngày 16-3. Khi chuyến bay hạ cánh, lực lượng hải quan tại nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện, giữ 4 tiếp viên mang khoảng 10kg ma túy tổng hợp về Việt Nam. Các tiếp viên và ma túy đã được cơ quan hải quan bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM xử lý.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Vietnam Airlines đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 tiếp viên nêu trên để phục vụ công tác điều tra. Các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định, đơn vị sẽ không bao che.

Hiện nay, Vietnam Airlines đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nội quy lao động của đơn vị. Đồng thời, sẵn sàng cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời dựa trên các nguồn tin xác thực.

Danh tính của 4 tiếp viên hàng không nghi ngờ xách ma túy về Việt Nam

Danh tính của 4 tiếp viên hàng không nghi ngờ xách ma túy về Việt Nam

Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất hiện đang tạm giữ 4 tiếp viên thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay VN10 từ Paris (Pháp) về TP.HCM do nghi ngờ trong hành lý của các tiếp viên này có mang theo chất cấm.

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