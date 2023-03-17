Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Nghiệp cho biết lượng ma túy bị bắt trong vụ này rất lớn. Đây là vụ án lực lượng hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện vai trò bảo vệ an ninh. Nếu lượng ma túy này trót lọt vào Việt Nam thì tác động đến an ninh, xã hội sẽ khôn lường.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào chiều ngày 17/3, Cục Hải quan TP.HCM thông tin cụ thể về việc phát hiện hơn 10kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong các tuýp kem đánh răng do 4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines mang từ Pháp về.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Vnews/Truyền hình thông tấn, ông Bùi Lê Hùng - chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hành lý nhóm tiếp viên, chi cục đã phối hợp với PC04 và đội 6 Cục Điều tra chống buôn lậu.

Vào ngày 16/3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành soi chiếu và nghi vấn một số hành lý của tiếp viên có mang chất cấm. Kết quả phát hiện trong hành lý của 4 tiếp viên có thuốc lắc và methamphetamine. 4 tiếp viên gồm: Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân.

Khi kiểm tra những tuýp kem đánh răng, nước súc miệng trong hành lý của các tiếp viên này, lực lượng chức năng tìm thấy 11,4kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp. Cụ thể gồm 8.400 gram viên nén màu xám, 3.080 chất bột màu trắng, tất cả các mẫu thử đều là ma túy. Trong đó hành lý của Võ Tú Quỳnh có 43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ "Signal Expert White". 31 hộp trong số này chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18kg. 12 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1kg.

Trong hành lý của Nguyễn Thanh Thủy cũng có 43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ "Signal Expert White", 31 hộp chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18kg, 12 hộp chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1kg.

Trong hành lý của Đặng Phương Vân có 2.020 gram viên nén màu xám và 2.000 gram chất bột màu trắng; hành lý của Trần Thị Thu Ngân có 780 gram viên nén màu xám.

Tang vật thu giữ - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục phối hợp cùng đội kiểm soát ma túy - Cục Hải quan TP.HCM, đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam - Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM (PC04) tiếp tục thực hiện các bước nghiệp vụ tiếp theo.

Theo ông Hùng, đây là vụ án chưa có tiền lệ. Trước đây, cơ quan hải quan cũng từng phát hiện vi phạm của các tiếp viên hàng không về hành lý xách tay, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện vi phạm về chất cấm.

"Qua việc phá án lần này, chúng tôi cũng muốn cảnh tỉnh đến các đối tượng đừng vì lợi nhuận, lòng tham mà vận chuyển chất cấm. Cơ quan hải quan tạo thuận lợi cho người dân, nhưng chúng tôi vẫn có những biện pháp đi kèm, tiến hành kiểm tra, tăng cường phòng, chống ma túy", ông Nguyễn Hữu Nghiệp nhấn mạnh.

Ngoài ra, Vietnam Airlines đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nội quy lao động của đơn vị.