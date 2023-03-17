Thông tin chính thức về 4 tiếp viên hành không vận chuyển chất cấm: Thu giữ khoảng 11,44 kg ma túy

Xã hội 17/03/2023 19:46

Vào chiều ngày 17/3, Cục Hải quan TP.HCM đã đưa ra thông tin chính thức về vụ viên liên quan đến 4 tiếp viên của Vietnam Airlines vận chuyển 11,48 kg ma túy từ Pháp về Sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào chiều ngày 17/3, Cục Hải quan TP.HCM thông tin cụ thể về việc phát hiện hơn 10kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong các tuýp kem đánh răng do 4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines mang từ Pháp về. 

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Nghiệp cho biết lượng ma túy bị bắt trong vụ này rất lớn. Đây là vụ án lực lượng hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện vai trò bảo vệ an ninh. Nếu lượng ma túy này trót lọt vào Việt Nam thì tác động đến an ninh, xã hội sẽ khôn lường.

Vào ngày 16/3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành soi chiếu và nghi vấn một số hành lý của tiếp viên có mang chất cấm. Kết quả phát hiện trong hành lý của 4 tiếp viên có thuốc lắc và methamphetamine. 4 tiếp viên gồm: Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân.

Thông tin chính thức về 4 tiếp viên hành không vận chuyển chất cấm: Thu giữ khoảng 11,44 kg ma túy - Ảnh 1
Ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Thông tin chính thức về 4 tiếp viên hành không vận chuyển chất cấm: Thu giữ khoảng 11,44 kg ma túy - Ảnh 2
Kết quả mẫu thử có phản ứng dương tính với thuốc thử Methamphetamine, Ketamine - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Vnews/Truyền hình thông tấn, ông Bùi Lê Hùng - chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hành lý nhóm tiếp viên, chi cục đã phối hợp với PC04 và đội 6 Cục Điều tra chống buôn lậu.

Khi kiểm tra những tuýp kem đánh răng, nước súc miệng trong hành lý của các tiếp viên này, lực lượng chức năng tìm thấy 11,4kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp. Cụ thể gồm 8.400 gram viên nén màu xám, 3.080 chất bột màu trắng, tất cả các mẫu thử đều là ma túy. Trong đó hành lý của Võ Tú Quỳnh có 43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ "Signal Expert White". 31 hộp trong số này chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18kg. 12 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1kg. 

Trong hành lý của Nguyễn Thanh Thủy cũng có 43 hộp kem đánh răng bên ngoài in chữ "Signal Expert White", 31 hộp chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2,18kg, 12 hộp chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 1kg.

Trong hành lý của Đặng Phương Vân có 2.020 gram viên nén màu xám và 2.000 gram chất bột màu trắng; hành lý của Trần Thị Thu Ngân có 780 gram viên nén màu xám.

Thông tin chính thức về 4 tiếp viên hành không vận chuyển chất cấm: Thu giữ khoảng 11,44 kg ma túy - Ảnh 3
Tang vật thu giữ - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục phối hợp cùng đội kiểm soát ma túy - Cục Hải quan TP.HCM, đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam - Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM (PC04) tiếp tục thực hiện các bước nghiệp vụ tiếp theo.

Theo ông Hùng, đây là vụ án chưa có tiền lệ. Trước đây, cơ quan hải quan cũng từng phát hiện vi phạm của các tiếp viên hàng không về hành lý xách tay, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện vi phạm về chất cấm.

"Qua việc phá án lần này, chúng tôi cũng muốn cảnh tỉnh đến các đối tượng đừng vì lợi nhuận, lòng tham mà vận chuyển chất cấm. Cơ quan hải quan tạo thuận lợi cho người dân, nhưng chúng tôi vẫn có những biện pháp đi kèm, tiến hành kiểm tra, tăng cường phòng, chống ma túy", ông Nguyễn Hữu Nghiệp nhấn mạnh.

 

Ngoài ra, Vietnam Airlines đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nội quy lao động của đơn vị.

Phản ứng của 4 tiếp viên hàng không khi bị phát hiện vận chuyển 10kg ma túy: Tiết lộ số tiền được trả công

Phản ứng của 4 tiếp viên hàng không khi bị phát hiện vận chuyển 10kg ma túy: Tiết lộ số tiền được trả công

Vào chiều ngày 17/3, Cục Hải quan TP HCM đã mở họp báo, nói về việc phát hiện 10kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong các tuýp kem đánh răng do 4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines mang từ Pháp về.

Xem thêm
Từ khóa:   4 tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển ma túy 4 tiếp viên nghi ngờ xách ma túy về Việt Nam tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 38 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 59 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 3 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?