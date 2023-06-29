Sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt, nhiều người bị vùi lấp

Đời sống 29/06/2023 09:09

Tại hiện trường, hàng chục khối đất đá từ trên cao đổ sập xuống bên dưới, có ít nhất 4 ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 2h ngày 29/6, bờ taluy cao khoảng 30 m, dài 20 m tại đường hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhà và 2 người dân ở trong căn nhà tạm.

Nhận thông tin, nhiều lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nạn nhân được cho là đang bị vùi lấp phía dưới.

Một số người cũng đã được lực lượng chức năng cứu đưa đi bệnh viện trong tình trạng bị thương.

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt, nhiều người bị vùi lấp - Ảnh 1
Căn nhà bị nghiêng sau sạt lở đất - Ảnh: VnExpress

Tại hiện trường, hàng chục khối đất đá từ trên cao đổ sập xuống bên dưới, có ít nhất 4 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Vụ sạt lở còn gây hư hại một số công trình lân cận.

UBND TP. Đà Lạt đang rà soát khu vực sạt lở để di dời khẩn cấp các hộ dân có nguy cơ mất an toàn trong khu vực.

Được biết, khu vực này có địa hình chênh lệch lớn, các công trình xây dựng thường có kết cấu nhiều tầng hầm hoặc phải xây bờ taluy cao để gia cố địa hình.

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt, nhiều người bị vùi lấp - Ảnh 2
Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ VnExpress, cách vị trí trên khoảng 4 km, tại con hẻm trên đường Đặng Thái Thân ở phường 3 cũng bị sập taluy đá, lấp đường. Hai căn nhà bị ảnh hưởng, không ai bị thương. Sạt lở cũng xảy ra ở nhiều điểm trên địa bàn phường 11.

Chính quyền TP. Đà Lạt đang đánh giá mức độ vụ sạt lở, lên phương án di dời dân ở những khu vực xung quanh có khả năng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, cho biết những ngày qua Đà Lạt mưa nhiều, nhiều nơi lượng nước đạt 60 mm một giờ, khiến đất tích tụ đủ độ ẩm. Ở những sườn đồi có độ dốc lớn, nền đất không kiên cố xảy ra sạt lở khi xảy ra mưa lớn.

Đà Lạt địa hình dốc, nhiều đồi núi, những năm gần đây tốc độ phát triển đô thị rất nhanh, nhiều nhà kính được xây dựng, ảnh hưởng thoát nước. Do đó thành phố thường ngập và sạt lở khi mưa lớn, làm nhà cửa , công trình hư hỏng, xáo trộn cuộc sống người dân.

Thương tâm: Sạt lở nghiêm trọng làm vùi lấp cả căn nhà ngay trong đêm, bé 7 tuổi không may tử vong

Thương tâm: Sạt lở nghiêm trọng làm vùi lấp cả căn nhà ngay trong đêm, bé 7 tuổi không may tử vong

Khoảng 19h30 phút ngày 24/6 tại Bản Pèo, xã Bình Trung xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp căn nhà xây cấp 4 của hộ gia đình bà Ma Thị H. (sinh năm 1990).

Xem thêm
Từ khóa:   sạt lở ở đà lạt sạt lở vùi lấp biệt thự sạt lở vùi lấp nhiều người

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 39 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ