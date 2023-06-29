Tại hiện trường, hàng chục khối đất đá từ trên cao đổ sập xuống bên dưới, có ít nhất 4 ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ Zingnews, khoảng 2h ngày 29/6, bờ taluy cao khoảng 30 m, dài 20 m tại đường hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhà và 2 người dân ở trong căn nhà tạm.

Nhận thông tin, nhiều lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nạn nhân được cho là đang bị vùi lấp phía dưới.

Một số người cũng đã được lực lượng chức năng cứu đưa đi bệnh viện trong tình trạng bị thương.

Căn nhà bị nghiêng sau sạt lở đất - Ảnh: VnExpress

Tại hiện trường, hàng chục khối đất đá từ trên cao đổ sập xuống bên dưới, có ít nhất 4 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Vụ sạt lở còn gây hư hại một số công trình lân cận.

UBND TP. Đà Lạt đang rà soát khu vực sạt lở để di dời khẩn cấp các hộ dân có nguy cơ mất an toàn trong khu vực.

Được biết, khu vực này có địa hình chênh lệch lớn, các công trình xây dựng thường có kết cấu nhiều tầng hầm hoặc phải xây bờ taluy cao để gia cố địa hình.

Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ VnExpress, cách vị trí trên khoảng 4 km, tại con hẻm trên đường Đặng Thái Thân ở phường 3 cũng bị sập taluy đá, lấp đường. Hai căn nhà bị ảnh hưởng, không ai bị thương. Sạt lở cũng xảy ra ở nhiều điểm trên địa bàn phường 11.

Chính quyền TP. Đà Lạt đang đánh giá mức độ vụ sạt lở, lên phương án di dời dân ở những khu vực xung quanh có khả năng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, cho biết những ngày qua Đà Lạt mưa nhiều, nhiều nơi lượng nước đạt 60 mm một giờ, khiến đất tích tụ đủ độ ẩm. Ở những sườn đồi có độ dốc lớn, nền đất không kiên cố xảy ra sạt lở khi xảy ra mưa lớn.

Đà Lạt địa hình dốc, nhiều đồi núi, những năm gần đây tốc độ phát triển đô thị rất nhanh, nhiều nhà kính được xây dựng, ảnh hưởng thoát nước. Do đó thành phố thường ngập và sạt lở khi mưa lớn, làm nhà cửa , công trình hư hỏng, xáo trộn cuộc sống người dân.

Thương tâm: Sạt lở nghiêm trọng làm vùi lấp cả căn nhà ngay trong đêm, bé 7 tuổi không may tử vong Khoảng 19h30 phút ngày 24/6 tại Bản Pèo, xã Bình Trung xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp căn nhà xây cấp 4 của hộ gia đình bà Ma Thị H. (sinh năm 1990).

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