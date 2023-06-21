Sóc Trăng: Sạt lở nghiêm trọng trong đêm, dân không kịp trở tay

Đời sống 21/06/2023 13:57

Vụ sạt lở làm một trụ điện, ống nước, 3 căn nhà và tài sản chìm xuống sông, một căn nhà có nguy cơ bị sụp, ước tính thiệt hại trên 1,6 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng cho biết, từ khuya 20/6 đến 4h sáng 21/6, tại đoạn bờ sông Rạch Mọp (xã Song Phụng, huyện Long Phú) xảy ra sạt chiều dài khoảng 40m, sâu 8m.

Vụ sạt lở làm một trụ điện, ống nước, 3 căn nhà và tài sản chìm xuống sông, một căn nhà có nguy cơ bị sụp, ước thiệt hại trên 1,6 tỷ đồng.     

Sóc Trăng: Sạt lở nghiêm trọng trong đêm, dân không kịp trở tay - Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở bờ sông - Ảnh: Báo Dân Trí 

Ông Phạm Tấn Đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng, cho biết sau sự việc xảy ra, tỉnh đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm bảo các công tác cứu hộ khẩn cấp cần thiết.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, trước đó, vào đầu tháng 6 này, ngay trên sông Rạch Mọp thuộc địa bàn xã Song Phụng cũng đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông với chiều dài 70m, lấn sâu vào bờ khoảng 23m, gây thiệt hại lộ bê tông, tuyến ống dẫn nước sinh hoạt, đường dây điện, ảnh hưởng đến lưu thông đi lại và sản xuất của bà con trong khu vực. 

Sóc Trăng: Sạt lở nghiêm trọng trong đêm, dân không kịp trở tay - Ảnh 2
Ba căn nhà đã chìm xuống sông - Ảnh: Báo Giao Thông

Ông Phan Hoài Điệu, người dân sinh sống gần sông Rạch Mọp thuộc ấp Phụng An, xã Song Phụng cho biết với báo Giao Thông: “Bà con chúng tôi rất lo lắng vì sạt lở nhiều, lại vào ban đêm rất khó lường, không biết có còn sạt lở nữa hay không”.

Dù chỉ mới bước vào đầu mùa mưa, nhưng tình hình sạt lở bờ sông ở Sóc Trăng xảy ra rất phức tạp với tần suất ngày càng nhiều, gây thiệt hại đến tuyến lộ giao thông nông thôn, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

 

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Thiên tai đã khiến 33 người chết, mất tích; gần 150 nhà sập đổ, hơn 7.600 nhà hư hỏng; 36.470ha lúa, hoa màu và hơn 700 ha cây trồng khác ngập úng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại hơn 210 tỷ đồng.

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Từ khóa:   sạt lở bờ sông thiệt hại thiên tai

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