Nữ giáo viên tiểu học ở Nha Trang bị tố đánh bé chảy máu miệng, sưng đầu, bầm tím mình

Đời sống 29/06/2023 12:39

UBND phường Phước Hòa (TP Nha Trang, Khánh Hòa) vừa tiếp nhận phản ánh về việc một cháu nhỏ bị cô giáo đánh chảy máu miệng, tím mông, sưng đầu.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng ngày 29/6, một lãnh đạo UBND phường Phước Hòa (TP Nha Trang, Khánh Hòa) phối hợp với lực lượng công an phường kiểm tra cơ sở dạy học của bà H.Ph (số 4 đường Chương Dương, phường Phước Hòa) sau khi tiếp nhận phản ánh về việc một cháu nhỏ bị cô giáo đánh chảy máu miệng, tím mông, sưng đầu.

Cụ thể, các tổ chức đoàn thể hiện đã đến làm việc với bà H.Ph sau khi tiếp nhận thông tin. Song song với đó, chính quyền phường Phước Hòa đã phối hợp với phụ huynh để đưa cháu nhỏ đi khám tại cơ sở y tế.

Nữ giáo viên tiểu học ở Nha Trang bị tố đánh bé chảy máu miệng, sưng đầu, bầm tím mình - Ảnh 1
Cơ quan công an đã mời một giáo viên lên làm việc sau sự việc người này đánh cháu bé học lớp 1 chảy máu miệng, bầm tím mông và đầu - Ảnh: Báo Lao Động

Bước đầu, chính quyền phường Phước Hòa xác định cơ sở dạy trẻ của bà H.Ph không được cấp có thẩm quyền cấp phép. Trong khi đó, ông Trần Nguyên Lập – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang xác nhận đã nắm được vụ việc. Hiện nay, phòng đã liên lạc với chính quyền địa phương cấp phường để nắm tình hình và có hướng xử lý phù hợp.

Chị Lê Quỳnh Phương mẹ bé Đ.M.H kể, vì con trai học chậm nên chị lên mạng tìm lớp học cho cháu học thêm trong dịp hè. Sau đó, chị Phương được một người trên mạng giới thiệu lớp học cô Ph tại số 4 đường Chương Dương.

Ngày hôm qua, khi chị Phương đón con về thì cháu kể bị cô giáo đánh đau mông không ngồi được. Kiểm tra miệng cháu H, người nhà phát hiện miệng bé chảy máu. Tiếp tục kiểm tra toàn thân cháu H, gia đình phát hiện phần mông cháu bị thâm đen, đầu bị thương.

“Bé nói vì không thuộc bài nên bị cô Ph dùng gậy gỗ đánh. Tôi đã trình báo công an, đồng thời giám định thương tật cho bé. Đến nay, cô Ph mới gọi điện xin lỗi và nói trả lại tiền 2 ngày bé chưa học”, chị Phương nói và muốn cơ quan chức năng vào cuộc, bảo vệ cháu H.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 24/6, chị Q.P (trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết chị và nhiều phụ huynh khác rất bức xúc về hành vi đánh, uy hiếp trẻ của Chủ cơ sở Mầm non tư thục Hà My (địa chỉ 14A/20 đường Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân).

Phụ huynh này cũng cung cấp nhiều clip liên quan đến việc bạo hành trẻ tại cơ sở này. Trong đó, 2 clip dài gần 4 phút ghi lại hình ảnh bà Nguyễn Thị L. - Chủ cơ sở Mầm non tư thục Hà My, có hành vi dùng lược đánh 1 bé trai không ngơi tay. 

Nữ giáo viên tiểu học ở Nha Trang bị tố đánh bé chảy máu miệng, sưng đầu, bầm tím mình - Ảnh 2
Chủ cơ sở Mầm non Hà My dùng lược đánh liên tiếp vào bàn chân trẻ - Ảnh: VietNamNet

Người chủ cơ sở liên tục đánh vào bàn chân và uy hiếp trẻ không được khóc. Sự việc diễn ra tại khu vực ăn cơm trưa của giáo viên cơ sở này. 

 

Theo chị Q.P, sự việc xảy ra nhiều tháng trước. Phụ huynh này định bỏ qua nhưng mới đây bà L. có nhiều lời nói khó nghe trong việc giải thích khi thu tiền mua cơ sở vật chất. Sau đó, chị Q.P cho con nghỉ học và đăng tải clip lên facebook cá nhân.

Ngoài ra, chị Q.P cho hay con chị cũng bị cô giáo ở cơ sở Mầm non Hà My đánh nhiều lần. Chị đã yêu cầu chủ cơ sở, giáo viên phải có trách nhiệm không để sự việc được lặp lại.

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