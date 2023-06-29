Vụ người phụ nữ tử vong sau tiêm filler nâng ngực trong khách sạn: Nạn nhân qua đời để lại 3 người con nhỏ

Đời sống 29/06/2023 10:55

Liên quan vụ cô gái trẻ tử vong sau khi tiêm filler nâng ngực ở khách sạn, chị T.T.L (27 tuổi) tử vong để lại 3 con nhỏ, 11 tuổi, 6 tuổi và 4 tuổi.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, liên quan vụ cô gái trẻ tử vong sau khi tiêm filler nâng ngực ở khách sạn, ngày 28.6, thông tin từ người nhà nạn nhân là chị T.T.L (27 tuổi, quê ở Cà Mau, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, đã đưa thi thể chị L. về đến Cà Mau để an táng.

 

Bên cạnh đó, người nhà chị L. cho biết, thông qua mối quan hệ quen biết, chị L. liên hệ với một cơ sở thẩm mỹ có trụ sở trên đường Nguyễn Trãi, P.9, TP.Cà Mau, Cà Mau, để tiêm filler nâng ngực. Sau khi thỏa thuận, sáng 27.6, chị L. đến khách sạn D.N (trên đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM) để thực hiện các thủ thuật làm đẹp. Khoảng 10 giờ cùng ngày, chị L. được tiêm thuốc để tiêm filler nâng ngực, nhưng sau đó cơ thể người tím tái, sùi bọt mép...

"Sau khi tiêm thuốc, L. bị tím tái người. Lúc này,  H.T.Y.L (người tiêm thuốc cho chị L.) gọi điện cho người thân thông báo tình hình rồi mới đưa L. đến Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh cấp cứu nhưng L. đã tử vong", một người thân của nạn nhân kể lại.

Cũng theo người nhà nạn nhân, sau khi chị L. tử vong, bệnh viện đã gọi điện báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng có đến hiện trường ghi nhận thông tin. 

Sau khi lấy lời khai của những người liên quan, khám nghiệm tử thi xong, cơ quan chức năng bàn giao thi thể chị L. cho người nhà đưa về quê an táng. Chị L. tử vong để lại 3 con nhỏ, 11 tuổi, 6 tuổi và 4 tuổi.

Vụ người phụ nữ tử vong sau tiêm filler nâng ngực trong khách sạn: Nạn nhân qua đời để lại 3 người con nhỏ - Ảnh 1
Chị L. bị được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó - Ảnh: báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 27/6/2023, Sở Y tế nhận được báo cáo nhanh từ Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh về một trường hợp tử vong liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ trái phép. Bệnh nhân là một phụ nữ, sinh năm 1996, cư trú tại Cà Mau, sau khi tiêm dung dịch nâng ngực, người bệnh rơi vào tình trạng tím tái, sùi bọt mép, mạch, huyết áp bằng không và tử vong sau đó.

Vào thời điểm trên, cô gái này được đưa đến khách sạn trên thực hiện tiêm filler để nâng ngực. Sau khi tiêm, cô gái có dấu hiệu bất thường và được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh trong tình trạng tím tái, đồng tử giãn. Nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ người phụ nữ tử vong sau tiêm filler nâng ngực trong khách sạn: Nạn nhân qua đời để lại 3 người con nhỏ - Ảnh 2
Hiện trường nơi cô gái nâng ngực trong khách sạn - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Vụ việc được báo lên Sở Y tế TPHCM và Công an địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Theo Sở Y tế TPHCM, “thẩm mỹ chui” trên địa bàn TP không phải là vấn đề mới nhưng đã trở thành một hiện tượng thách thức với các cơ quan quản lý nhà nước. Có những người không có chứng chỉ hành nghề lén lút thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở không phải y tế, thậm chí trong khách sạn, nhà trọ và đã gây ra những biến chứng, thậm chí gây tử vong cho người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ.

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