Nam sinh nghèo bật khóc nức nở vì đau ruột thừa trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Vì nhà nghèo quá nên bố mẹ không có điều kiện đưa em xuống huyện thi, sáng ngày 26/6, một mình em Lầu Mí Tủa đã xuống trường THPT Mèo Vạc để làm thủ tục, nhưng sau đó em bị đau ruột thừa cần mổ gấp.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào sáng 28/6, trong khi hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thì em Lầu Mí Tủa đang phải điều trị tại Bệnh viên Đa khoa huyện Mèo Vạc sau ca mổ ruột thừa tối 27/6. Không cầm được nước mắt, Tủa cho biết, vì nhà nghèo quá nên bố mẹ không có điều kiện đưa em xuống huyện thi, sáng ngày 26/6, một mình em xuống trường THPT Mèo Vạc để làm thủ tục.

"Suốt cả năm qua, em đã có gắng học, ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, em mong chờ kỳ thi này lắm vì ước mơ được vào trường quân đội để học tập" - em Lầu Mí Tủa tâm sự. Em Lầu Mí Tủa nghẹn ngào vì không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: Báo Lao Động Theo lời kể của Tủa thì chiều ngày 27/6, sau khi làm thủ tục dự thi xong, em thấy bụng đau râm ran, nghĩ chỉ đau qua loa nên không đi bệnh viện khám ngay. Đến cuối giờ chiều, cơn đau càng mạnh nên Tủa nhờ bạn đưa xuống bệnh viện đa khoa huyện siêu âm.

Sau khi thăm khám các y, bác sĩ kết luận em bị viêm ruột thừa cấp phải cần được mổ gấp. Bác sỹ Giàng Văn Long - Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc cho biết, sau khi tiến hành các bước khám, đến 21h cùng ngày, Lầu Mí Tủa đã được tiến hành mổ ruột thừa, ca mổ diễn ra trong thời gian 30 phút. Vào tối ngày 27 và sáng 28/6, lãnh đạo huyện Mèo Vạc cùng đại diện hội đồng thi THPT Mèo Vạc đã đến thăm, động viên em Lầu Mí Tủa, mong muốn em sớm khỏe lại trở về gia đình. Ban chỉ đạo thi của huyện Mèo Vạc sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để Tủa được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lầu Mí Tủa bị mổ ruột thừa không thể tham dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh: Báo Lao Động Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo UBND xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, tại bản Peo của địa phương này, một nữ sinh không thể đi thi vì mới sinh con. "Nữ sinh này lấy chồng ở huyện Ngọc Lặc, cháu mới sinh con khoảng 1-2 ngày, không thể đến điểm thi như dự kiến. Cháu đã đủ tuổi kết hôn, do đặc thù địa bàn huyện miền núi nên cháu đi học không đúng tuổi", vị lãnh đạo thông tin. Sáng 28/6, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 - Ảnh: Báo dân trí Theo vị lãnh đạo xã Yên Thắng, nữ thí sinh này là em N.T.K.L. (trú bản Peo, xã Yên Thắng, học Trường THPT Lang Chánh, huyện Lang Chánh). Nữ thí sinh này đăng ký dự thi tại điểm thi Trường THPT Lang Chánh (thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh). Sáng 28/6, ngày thi đầu tiên với môn thi ngữ văn, nữ sinh đang được chăm sóc sức khỏe sau sinh nên không thể dự thi.

Bộ GD&ĐT khẳng định: 'Nghi vấn lộ đề Ngữ Văn không ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023' Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh.

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