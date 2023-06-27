Nữ sinh bật khóc nức nở khi bị gãy chân, mất căn cước trước ngày thi tốt nghiệp THPT 2023

Đời sống 27/06/2023 17:45

Tại điểm thi THPT Chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông, Hà Nội, trong số hàng trăm thí sinh, em Hoàng Thị Thu Hà, ở huyện Chương Mỹ khá vất vả khi di chuyển đến điểm thi.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 27/6, hơn 1 triệu thí sinh trên toàn quốc đến điểm thi làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023. Kỳ thi quy mô lớn nhất của Việt Nam năm nay được tổ chức từ 27-30/6, trong đó ngày hôm nay (27/6), thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 28-29/6, thí sinh dự thi chính thức và 30/6 là ngày dự phòng.

 

 

Năm nay, Hà Nội có hơn 102.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT, đông nhất cả nước. Thành phố bố trí gần 4.300 phòng tại 189 điểm thi ở 30 quận, huyện, thị xã, bảo đảm cho thí sinh ở các địa bàn di chuyển thuận lợi. Dù dịch bệnh đã được kiểm soát, mỗi điểm đều có ít nhất hai phòng thi dự phòng để chủ động ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Nữ sinh bật khóc nức nở khi bị gãy chân, mất căn cước trước ngày thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 1Nữ sinh bật khóc nức nở khi bị gãy chân, mất căn cước trước ngày thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 2
Nhiều phụ huynh vui vẻ nắm tay con đưa đến điểm thi - Ảnh: Báo Dân Việt

Về nhân lực, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội điều động 19.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi, gần 600 thanh tra.

Trong ngày 26/6, Ban chỉ đạo thi thành phố và của các quận, huyện, thị xã đã trực tiếp đi kiểm tra tại nhiều điểm thi, đề nghị cán bộ không chủ quan, tiếp tục rà soát, kiểm tra kỹ mọi khâu để chủ động, kịp thời xử lý tốt các tình huống phát sinh.

Nữ sinh bật khóc nức nở khi bị gãy chân, mất căn cước trước ngày thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 3
Em Hoàng Thị Thu Hà được giúp đỡ sau khi xuống xe taxi - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trong số hàng trăm thí sinh, em Hoàng Thị Thu Hà (trú H.Chương Mỹ) tỏ ra đau đớn khi chống nạng, ngồi xe lăn di chuyển đến điểm thi. Rất may, khi đến cổng trường, em được cán bộ tại điểm thi cùng lực lượng công an và đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ, đưa em vào tận phòng thi.

Hà cho biết, vài ngày trước, em không may gặp tai nạn giao thông, dẫn đến bị gãy chân. Sát ngày thi, em tiếp tục phát hiện mình bị mất căn cước công dân nên rất lo lắng. "Em gặp rất nhiều khó khăn trước kỳ thi. Mấy ngày trước, em không may bị tai nạn gãy chân, phải nằm viện, sau đó lại mất căn cước công dân, một giấy tờ quan trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, em đã rất sợ và khóc rất nhiều", Hà kể lại.

Nữ sinh bật khóc nức nở khi bị gãy chân, mất căn cước trước ngày thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 4
Nữ sinh xuống xe khá vất vả - Ảnh: Báo Thanh Niên

Hà cho biết, hôm nay em được bố mẹ động viên và thuê xe taxi chở em đến trường. Khi đến trường được thầy cô, các tình nguyện viên động viên nên tâm trạng em đã trở lên tốt hơn rất nhiều.

"Em hy vọng, 2 ngày tới em sẽ làm bài thi thật tốt. Em cũng chưa dám nói trước, đợi có kết quả thi em mới tính chuyện nộp vào đại học", Hà nói.

Nói về trường hợp của Hà, một cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi THPT Nguyễn Huệ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử lực lượng hỗ trợ đưa thí sinh vào phòng thi, lên phương án hỗ trợ thí sinh về việc làm mất căn cước công dân ngay trước kỳ thi quan trọng.

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