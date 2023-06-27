Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng cha vợ dùng búa đập đầu con rể tử vong.
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Thei thông tin từ VietNamNet, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (Long An) vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng cha vợ dùng búa đập đầu con rể tử vong.
Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Kh. (83 tuổi) để điều tra làm rõ vụ án.
Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 10h cùng ngày, tại ấp 5, xã Hiệp Thạnh người dân nghe tiếng cự cãi lớn xảy ra.
Cụ thể, gia đình chị N.T.H (SN 1973) và chồng là anh Nguyễn Văn Đầy (SN 1969) xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, người chồng đã dùng vũ lực đánh vợ khiến chị này la hét, cầu cứu.
Thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Kh. (cha ruột chị H.) nghe tiếng con gái kêu nên chạy vào can ngăn. Tại đây, ông Kh. xảy ra xô xát với con rể. Trong lúc nóng giận, cụ ông 83 tuổi nhìn thấy cái búa rơi bên cạnh nên đã lấy lên, đập nhiều cái vào đầu, cổ con rể, khiến anh Đầy tử vong tại chỗ. Sau đó, ông Kh. đến cơ quan công an tự thú.