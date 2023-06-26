Gia Lai: Cháu bé 7 tuổi bị chó nhà cắn tử vong thương tâm

Đời sống 26/06/2023 16:20

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa ghi nhận 1 trẻ nhỏ tử vong do bệnh dại.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 26/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, vừa mới ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại. Bệnh nhi đã không được tiêm phòng sau khi bị chó nhiễm bệnh gây thương tích.

Trường hợp tử vong là cháu Kpuih Sang (SN 2016, làng Lung Prông, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ). Vào ngày 8.4, cháu bị chó nuôi trong nhà cắn vào má trái, vết thương có rỉ máu kích thước khoảng 3cm. Sau khi cháu bé bị chó cắn, người nhà có đưa bé ra cơ sở y tế tư nhân để xử trí, rửa và khâu vết thương, tuy nhiên không tiêm phòng dại.

Gia Lai: Cháu bé 7 tuổi bị chó nhà cắn tử vong thương tâm - Ảnh 1
Ca tử vong là cháu Kpuih Sang (SN 2016, làng Lung Prông, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) - Ảnh: Báo Gia Lai

Về nhà, gia đình tự rửa vết thương và chăm sóc cháu. Trong thời gian này bé chưa có biểu hiện bệnh. Đến ngày 21/6, cháu bé có biểu hiện sốt, mệt mỏi, chán ăn, sợ nước, sợ gió, có biểu hiện co giật nhẹ và được người nhà đưa đi Bệnh viện Nhi Gia Lai điều trị.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Gia Lai đã giải thích tình trạng bệnh nhi với người nhà và gia đình quyết định đưa cháu về nhà vào ngày 22/6. Đến ngày 23/6, cháu bé tử vong tại nhà riêng.

Ngoài cháu bé tử vong do bệnh dại, 6 người trong nhà gồm bố, mẹ, anh, em của cháu bé cũng bị phơi nhiễm với bệnh dại.

Sau khi ghi nhận ca tử vong do bệnh dại, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ đã tuyên truyền cho gia đình và người dân lân cận nhà cháu bé về sự nguy hiểm của bệnh dại, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc tiêm phòng vắc xin sau khi bị chó nghi dại cắn hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn; tiến hành thống kê các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh để động viên đi tiêm phòng vaccine dại.

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