Bé gái 9 tháng tuổi tử vong thương tâm do hóc hạt chôm chôm

Đời sống 26/06/2023 13:12

Chủ tịch UBND xã Xuân Lam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, một cháu bé trên địa bàn không may bị hóc hạt chôm chôm tử vong.

Theo thông tin từ VietNamnet, vào sáng 26/6, Chủ tịch UBND xã Xuân Lam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) Nguyễn Văn Phận cho biết, một cháu bé trên địa bàn không may bị hóc hạt chôm chôm tử vong.

Cách đây ít ngày, bé gái Nguyễn Ngọc A. (9 tháng tuổi, trú xóm Hưng Nhân, xã Xuân Lam) trong lúc chơi ở nhà thì nhặt được hạt chôm chôm rồi nuốt vào miệng rồi bị hóc. Sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bé gái đã không qua khỏi.

Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong thương tâm do hóc hạt chôm chôm - Ảnh 1
Bé gái 9 tháng tuổi tử vong thương tâm do hóc hạt chôm chôm - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào sáng 21/6, theo thông tin từ UBND xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, một bé gái trên địa bàn đã tử vong do hóc hạt chôm chôm.

Trước đó, trưa 18/6, cháu N.V.M.H. (5 tuổi, thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây) ở nhà cùng anh trai ăn chôm chôm thì bị hóc hạt. Thấy H. bất tỉnh, anh trai đã gọi người thân đưa đi cấp cứu nhưng bé đã không qua khỏi.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, khi trẻ bị hóc hạt chôm chôm thì có biểu hiện ho sặc sụa, tím tái. Nếu hạt chèn ở ngã ba hầu họng thì sẽ không thở được.

“Tuyệt đối đối không đưa ngón tay vào móc dị vật khỏi miệng trẻ. Việc này có thể làm dị vật xuống sâu hơn, hoặc gây trầy xước, chấn thương niêm mạc vùng hầu họng của trẻ. Nếu trẻ tỉnh được khuyến khích vô rung hoặc cho trẻ tự khạc ra. Nếu bị nặng cần đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu”, ông Cương cho hay.

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