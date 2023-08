Tại bệnh viện 199 (Bộ Công an - đóng tại quận Sơn Trà), 7 bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong đó có 2 trẻ em. Khi vào viện, các bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng 26/6, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 7 du khách nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an - đóng tại quận Sơn Trà) nghi do ngộ độc thực phẩm.

Hiện tại Ban này đang xác minh thông tin từ các du khách để làm rõ nguyên nhân.

7 du khách đến từ Hà Nội bị đau bụng, nôn ói cấp cứu tại Bệnh viện 199 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đại diện Bệnh viện 199 cho biết khoảng 9h cùng ngày, 7 bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong đó có 2 trẻ em. Khi vào viện, các bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói. Các bác sĩ đã xử lý cấp cứu ban đầu và truyền nước cho một số bệnh nhân. Đến hiện tại, các bệnh nhân đã ổn định sức khoẻ.

Ông Hải cho biết thêm qua xác minh ban đầu, đoàn khách trên đến từ Hà Nội. Tối 25/6, đoàn chia riêng lẻ để đi ăn uống tự do ở một số quán ăn (chưa xác định rõ) trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 20/6, bác sĩ Đỗ Đình Lượng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết mới đây cơ sở này tiếp nhận 3 trường hợp nghi ngờ ngộ độc hoa chuông.

3 du khách Tam Đảo nhập viện sau bữa ăn tự chế biến - Ảnh: VietNamNet

Dựa vào lời kể của bệnh nhân, họ là những người tới du lịch Tam Đảo. Trên đường đi chơi, họ hái hoa chuông về nấu ăn. Sau khi ăn khoảng 5-7 phút, cả ba người đều xuất hiện tình trạng tê môi, lưỡi, chân tay. Họ tự bắt xe xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (cách khoảng 25km) cấp cứu.

Bác sĩ Lượng cho biết khi vào viện, ngoài biểu hiện tê môi, lưỡi, đầu chi gặp ở 3 bệnh nhân, một phụ nữ trong số đó còn có biểu hiện hoang tưởng, ảo giác, kích động. Sau 10 giờ đồng hồ điều trị hồi sức tích cực, cả ba hiện ổn định.

Người có thẻ BHYT không phải trả tiền khi khám chữa bệnh dưới 270.000 đồng Người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 270.000 đồng thì được quỹ BHYT thanh toán 100%.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-du-khach-o-a-nang-nhap-vien-nghi-do-ngo-oc-thuc-pham-trong-o-co-2-tre-em-595937.html