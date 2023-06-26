Hậu quả vụ tai nạn khiến một người chết và ba người bị thương nhẹ. Nạn nhân tử vong là cầu thủ Võ Minh Hiếu (21 tuổi, trụ cột trong đội hình bóng đá trẻ Quảng Nam, được đào tạo từ lò bóng đá trẻ Đà Nẵng).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào tối ngày 25/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông, khiến một người chết và ba người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu xác định do xe khách chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị mất phanh.

Xe khách chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị mất phanh - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Công Lý, vào khoảng 11h ngày 25/6, xe ô tô khách BKS 92B-002.72 do ông Huỳnh Nhất Tùng (53 tuổi, ngụ phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển hướng Kon Tum đi Quảng Ngãi.

Khi lưu thông đến Km69+570 Quốc lộ 24 (thuộc thôn 7, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông), xe xảy ra va chạm với ô tô tải BKS 77H-045.22 do Nguyễn Hữu Vĩnh (30 tuổi, ngụ phường Tam Quang Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển đang dừng bên đường.

Vụ tai nạn khiến 4 người thương vong - Ảnh: Báo Công Lý

Không dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục va chạm với xe ô tô con BKS 51G-059.91 do Huỳnh Thiên Dương (40 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) điều khiển hướng Quảng Ngãi đi Kon Tum. Sau đó, xe khách lao vào ta luy đường và lật nghiêng.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách chở theo 34 người. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 người chết và 3 người bị thương. Sau tai nạn, cả ba xe ô tô đều bị hư hỏng. Nạn nhân tử vong được xác định là cầu thủ Võ Minh Hiếu (21 tuổi, ngụ Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cầu thủ đội bóng đá trẻ Quảng Nam).

Ba người khác trên trên xe khách bị thương nhẹ, gồm: Phan Văn Hai (64 tuổi); Nguyễn Phi Hùng (21 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam); Lương Quang Huy (24 tuổi, ngụ TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Ám ảnh lời kể của cầu thủ Quảng Nam trong vụ xe chở đội bóng bị lật trên đèo khiến 4 người thương vong Các nạn nhân sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc xe khách chở Câu lạc bộ Bóng đá trẻ Quảng Nam gặp nạn trên đèo Vi Ô Lắc (xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, Kon Tum) khiến 1 cầu thủ tử vong và 3 người bị thương.

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