Cư dân mạng xôn xao trước video clip ghi lại cảnh chủ cơ sở mầm non tư thục cầm lược chải tóc bằng nhựa đánh vào bàn chân một em bé.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 25/6, ông Đào Duy Giới, Chủ tịch UBND P.Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng), cho biết các cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nội dung đoạn video clip đăng tải lên mạng xã hội, tố bà N.T.L, chủ cơ sở mầm non tư thục H.M (ở đường Tôn Đức Thắng, P.Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân), dùng lược chải tóc đánh vào bàn chân trẻ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, đoạn video clip được ghi lại bởi một cô giáo trông giữ trẻ tại cơ sở của bà L. Clip quay lại cảnh bé trai tên T.G.H (hiện bé 5 tuổi), bị bà L. đánh đòn tại khu vực ăn cơm trưa của giáo viên vào cuối năm 2022. Cháu H. bị phạt là do không chịu ngủ trưa, nghịch ngợm gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn cùng lớp. Chiếc lược dùng đánh trẻ là lược chải tóc bằng nhựa, dài hơn 20 cm.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà L. cũng đã thừa nhận việc dùng lược đánh vào bàn chân cháu H. nhằm mục đích răn đe cháu, chứ không có ác ý. Chủ cơ sở mầm non tư thục H.M bị tố cầm lược đánh vào chân bé T.G.H - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo thông tin từ VietNamNet, chị Q.P (trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho biết chị và nhiều phụ huynh khác rất bức xúc về hành vi đánh, uy hiếp trẻ của Chủ cơ sở Mầm non tư thục Hà My (địa chỉ 14A/20 đường Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân).

Phụ huynh này cũng cung cấp nhiều clip liên quan đến việc bạo hành trẻ tại cơ sở này. Trong đó, 2 clip dài gần 4 phút ghi lại hình ảnh bà Nguyễn Thị L. - Chủ cơ sở Mầm non tư thục Hà My, có hành vi dùng lược đánh 1 bé trai không ngơi tay. Người chủ cơ sở liên tục đánh vào bàn chân và uy hiếp trẻ không được khóc. Sự việc diễn ra tại khu vực ăn cơm trưa của giáo viên cơ sở này. Theo chị Q.P, sự việc xảy ra nhiều tháng trước. Phụ huynh này định bỏ qua nhưng mới đây bà L. có nhiều lời nói khó nghe trong việc giải thích khi thu tiền mua cơ sở vật chất. Sau đó, chị Q.P cho con nghỉ học và đăng tải clip lên facebook cá nhân. Chủ cơ sở Mầm non Hà My dùng lược đánh liên tiếp vào bàn chân trẻ dù trẻ khóc lóc không ngừng - Ảnh: VietNamNet Sự việc đến nay đã qua nhiều tháng, phía bố mẹ cháu H. không có phản ánh gì đến các cấp chính quyền. Tuy nhiên, UBND P.Trần Nguyên Hãn đang làm rõ mục đích việc chia sẻ đoạn video clip này lên mạng, cũng như hành vi dùng lược đánh vào bàn chân trẻ, mặc dù hành vi đó không để lại hậu quả gì đối với cháu H. Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng của P.Trần Nguyên Hãn và Q.Lê Chân làm rõ.

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