Sau khi gặp vụ TNGT, nạn nhân mắc kẹt trong gầm ô tô con, khi vượt cả chục km, về đến công ty trong KCN, thi thể nạn nhân mới được phát hiện.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 25/6, một lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào chiều 24/6, trên địa bàn xảy ra vụ việc khá hi hữu, nam tài xế điều khiển xe ô tô loại 5 chỗ về đến sân Công ty TNHH Uil, tại KCN Quế Võ, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh mới phát hiện thi thể 1 nữ công nhân không còn nguyên vẹn mắc kẹt trong gầm xe.

Ngay sau đó, vụ việc được báo đến cơ quan công an khu vực. Qua kiểm tra xác định, nữ công nhân SN 1998, quê Thái Nguyên, bị tai nạn tại km 136, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cách hiện trường phát hiện thi thể khoảng 6km.

Hện trường phát hiện thi thể nạn nhân dưới gầm xe ô tô 5 chỗ - Ảnh: Báo An toàn giao thông

Theo thông tin từ báo An toàn giao thông, ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, cơ quan chức năng đến trường vụ tai nạn và ở đây chỉ còn chiếc xe máy của nạn nhân bị đổ trên đường. Công an đã khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.

Vị lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh chia sẻ thêm rằng, vụ tai nạn có nhiều tình tiết đáng ngờ, phức tạp và khá hi hữu. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu vết tại hiện trường đã bị xóa, mất dấu vết do trời mua lớn, gây khó khăn cho công tác điều tra, giải quyết.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh, vụ việc đang được Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận điều tra, làm rõ theo quy định.

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