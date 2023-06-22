Vụ việc đuối nước khiến 3 người trong một gia đình tử vong xảy ra khoảng 15h30 vào ngày 22/6, ở xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ Zing, vào khoảng 15h30 ngày 22/6, ở xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, 3 người gồm: Lê Thị Huế (29 tuổi) cùng con trai Đinh Đức Vỹ (10 tuổi) và người cháu họ 16 tuổi, cùng nhau đến hồ chứa nước Bê Đê tại thôn Bê Đê, xã Đồng Nai Thượng chơi.

Trong lúc đang chơi đùa cạnh hồ chứa nước thì không may cháu Vỹ bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, chị Huế cùng cháu gái bơi ra để cứu. Tuy nhiên, do nước hồ quá sâu khiến cả 3 người bị nước nhấn chìm. Vụ việc xảy ra được một số cháu nhỏ đang chơi ở gần đó phát hiện nên nhanh chóng chạy vào thôn báo cho người dân địa phương đến ứng cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Cát Tiên và chính quyền địa phương triển khai các phương án cứu hộ các nạn nhân.

Hồ nước nơi 3 người đuối nước tử vong - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ VNExpress, đến hơn 16h40 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã trục vớt được thi thể 3 nạn nhân.

Bê Đê là hồ chứa nước rộng khoảng hai ha, sâu 5-15m, phục vụ tưới tiêu trong cho khu vực xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên. Khu vực hồ được chính quyền cắm biển cảnh báo đề phòng đuối nước.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, cho biết gia đình các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm thuê, làm nước mưu sinh, kiếm sống qua ngày.

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