Nguyên nhân người đàn ông mua 40 lít xăng tưới lên người tự thiêu ở Thái Nguyên

Đời sống 22/06/2023 10:58

Nhiều người sống ở xã La Hiên, huyện Võ Nhai không khỏi bàng hoàng khi chồng của chị T.T.O đã mua khoảng 40 lít xăng tưới lên người để tự thiêu.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 22/6, lãnh đạo UBND xã La Hiên (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) xác nhận, một người đàn ông lưu trú trên địa bàn vừa tẩm xăng tự thiêu vì mâu thuẫn với vợ.

Trước đó, tối 20/6, tại căn nhà thuê của chị T.T.O (SN 1988) ở xã La Hiên, huyện Võ Nhai, chị O. và chồng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị O. đã cùng hai con bỏ về nhà ngoại. Đến sáng 21/6, người chồng đã xếp bàn ghế chèn cửa, sau đó mở bình gas và sử dụng khoảng 40 lít xăng tẩm vào người để tự thiêu. Vụ việc khiến nạn nhân bị bỏng nặng, tử vong sau đó.

Ngoài ra, căn nhà thuê của hai vợ chồng cũng bị cháy và thiệt hại lên tới 150 triệu đồng.

Nguyên nhân người đàn ông mua 40 lít xăng tưới lên người tự thiêu ở Thái Nguyên - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã La Hiên đã huy động các lực lượng dân quân, công an xã, các cơ quan, đoàn thể cùng nhân dân trong xóm dùng bình cứu hỏa để chữa cháy. Đồng thời, tài sản trong căn nhà cũng được di chuyển ra nơi an toàn. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.

Lãnh đạo xã La Hiên thông tin thêm, sau khi kết hôn, chị O đã đi Trung Quốc làm ăn khoảng 5 – 6 năm. Đến tháng 5/2023, chị O trở về và thuê nhà mở quán tại xóm Xuân Hoà, xã La Hiên. Trong quá trình buôn bán, hàng ngày chồng chị O vẫn ra phụ vợ bán hàng. Tuy nhiên, thời gian gần đây hai vợ chồng chị O thường xuyên xảy ra xích mích, do vậy chị O đã làm đơn ly hôn đơn phương gửi ra tòa án. 

Người chồng là người hiền lành, chưa có điều tiếng gì tại địa phương. Nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể do chuyện tình cảm.

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