Án mạng rúng động ở Nghệ An: Con trai đâm mẹ tử vong rồi tự sát bất thành

Đời sống 21/06/2023 11:38

Bà C.M.B. (SN 1963, trú tại xã Bắc Lý) đang nằm ngủ thì bất ngờ bị con trai ruột dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 21/6, một lãnh đạo UBND xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Theo đó tối 17/6, bà C.M.B. (SN 1963, trú tại xã Bắc Lý) đang nằm ngủ thì bất ngờ bị con trai là Cụt Văn Lay (SN 1999) dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể. Do vết thương quá nặng, bà B. tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại mẹ, Lay dùng dao tự cứa cổ để tự tử nhưng bất thành và đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Án mạng rúng động ở Nghệ An: Con trai đâm mẹ tử vong rồi tự sát bất thành - Ảnh 1
Cụt Văn Lay đang được điều trị tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An  - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, Tiến sĩ Đinh Văn Chiến, bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hoá (BV Đa khoa Nghệ An) cho biết, ngày 17/6 vừa qua qua, Khoa Ngoại tiêu hoá có tiếp nhận bệnh nhân Lay trong tình trạng bị thương nặng ở vùng cổ và phần bụng (bụng bị đâm xuyên qua đại tràng ngang, xuyên qua mặc treo đại tràng, xuyên ra sau phúc mạc).

Sau đó, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu, đặt hậu môn nhân tạo, khâu cầm máu. Đến nay, bệnh nhân này đã ổn định. “Qua người nhà kể lại thì bệnh nhân này đâm mẹ ruột tử vong, sau đó dùng dao đâm vào người mình để tự tử. Sau khi nhập viện, chúng tôi tiến hành các biện pháp y khoa, sau 5 ngày nằm ở khoa Ngoại tiêu hoá, hiện bệnh nhân Lay đã ăn được. Hiện bệnh nhân có công an túc trực”, bác sĩ Chiến cho biết thêm.

Ngoài ra, gia đình bà C.M.B. có 5 người con, 4 trai và 1 gái. Cụt Văn Lay có tiền sử bị bệnh động kinh. Mỗi khi thời tiết thay đổi thì Lay thường lên cơn, người thân phải trói lại trong nhà.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

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