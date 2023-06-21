Xử phạt 2 cơ sở nha khoa hoạt động không phép tại Thanh Hóa

Đời sống 21/06/2023 11:04

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa xử phạt 2 cơ sở nha khoa hoạt động không phép, gồm Phòng khám nha khoa Sài Gòn và cơ sở Nha khoa Smile Demtal trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 19/6, Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám nha khoa Sài Gòn của bà Nguyễn Thị Mỹ (SN 1991, có địa chỉ địa chỉ tại Căn A2.1, chợ Tân An, Tân Bình, đường Phạm Vấn, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) và Phòng khám nha khoa Smile của ông Hoàng Văn Giang (SN 1984, có địa chỉ tại số 742 Lê Lai, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa). 

Cụ thể, Phòng khám nha khoa Sài Gòn bị phạt 45 triệu đồng về hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài ra, cơ sở này còn chịu hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày 29/5/2023.

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Lực lượng chức năng tháo dỡ biển quảng cáo của Phòng khám nha khoa Smile - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống 

Còn Phòng khám nha khoa Smile bị phạt 45 triệu đồng về hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Theo thông tin từ báo báo Dân tộc và Phát triển, trước đó, Phòng khám Nha khoa Sài Gòn bị Chủ tịch UBND Tp. Thanh Hóa ra quyết định xử phạt hành chính vì đã cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, nhưng cơ sở này vẫn tổ chức tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân, khách hàng.

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Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ bảng biển cơ sở hoạt động trái phép - Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển 

Qua việc kiểm tra cho thấy, các cơ sở nha khoa, răng hàm mặt, làm răng giả vẫn hoạt động “chui” là vấn đề nhức nhối của ngành Y tế. Mặc dù ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần tổ chức, phối hợp với các cấp, ngành trong tỉnh tiến hành kiểm tra, tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được kiểm soát. Trong thới gian tới, Ngành Y tế Thanh Hóa cần có biện pháp mạnh tay hơn giải quyết, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

  

 

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