Phát hiện nhiều cửa hàng bán thuốc tây có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Tổng giá trị hàng hóa gồm các loại thuốc tân dược, thực phẩm chức năng vi phạm bị thu giữ là hơn 107 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 20/6, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện và tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, thiếu nhiều loại nhãn phụ đã được quy định để tiến hành xử lý theo quy định.

Tổng giá trị hàng hóa gồm các loại thuốc tân dược, thực phẩm chức năng vi phạm bị thu giữ là hơn 107 triệu đồng.

Trước đó ngày 16/6/2023, thực hiện công tác nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành đồng loạt kiểm tra 3 nhà thuốc tân dược trên địa bàn các quận 5 và quận 11.

Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chính Minh tiến hành kiểm tra các hiệu tân dược - Ảnh: Báo Dân Việt

Qua đó, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện tổng cộng 7.739 đơn vị sản phẩm là thuốc tân dược, thực phẩm chức năng được bày bán nhưng không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Cũng trong nguồn tin này, tại Nhà thuốc A.T, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra phát hiện 1.493 viên thuốc tân dược các loại, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài mà không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, tại Nhà thuốc H.G, phường 4, quận 11, đoàn kiểm tra phát hiện 4.895 đơn vị sản phẩm hàng hóa là thuốc tân dược, thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ, trong đó có 35 viên thuốc tân dược có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu PROGRAF.

Lô hàng nghi giả mạo nhãn hiệu - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Tại nhà thuốc Q.T, phường 7, quận 11, đoàn kiểm tra phát hiện 1.351 đơn vị tân dược không có hóa đơn, chứng từ, trong đó có 1.346 đơn vị sản phẩm (viên, gói) có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu: ADVAGRAF, GAVISCON, PAINCERIN, MOZOLY, EQUORAL.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 107 triệu đồng. Đội QLTT số 2 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định.

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