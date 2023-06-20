Phát hiện nhiều cửa hàng bán thuốc tây có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Đời sống 20/06/2023 18:28

Tổng giá trị hàng hóa gồm các loại thuốc tân dược, thực phẩm chức năng vi phạm bị thu giữ là hơn 107 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 20/6, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện và tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, thiếu nhiều loại nhãn phụ đã được quy định để tiến hành xử lý theo quy định.

Tổng giá trị hàng hóa gồm các loại thuốc tân dược, thực phẩm chức năng vi phạm bị thu giữ là hơn 107 triệu đồng.

Trước đó ngày 16/6/2023, thực hiện công tác nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành đồng loạt kiểm tra 3 nhà thuốc tân dược trên địa bàn các quận 5 và quận 11.

Phát hiện nhiều cửa hàng bán thuốc tây có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu - Ảnh 1
Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chính Minh tiến hành kiểm tra các hiệu tân dược - Ảnh: Báo Dân Việt

Qua đó, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện tổng cộng 7.739 đơn vị sản phẩm là thuốc tân dược, thực phẩm chức năng được bày bán nhưng không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Cũng trong nguồn tin này, tại Nhà thuốc A.T, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra phát hiện 1.493 viên thuốc tân dược các loại, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài mà không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.  

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, tại Nhà thuốc H.G, phường 4, quận 11, đoàn kiểm tra phát hiện 4.895 đơn vị sản phẩm hàng hóa là thuốc tân dược, thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ, trong đó có 35 viên thuốc tân dược có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu PROGRAF.

Phát hiện nhiều cửa hàng bán thuốc tây có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu - Ảnh 2
Lô hàng nghi giả mạo nhãn hiệu - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Tại nhà thuốc Q.T, phường 7, quận 11, đoàn kiểm tra phát hiện 1.351 đơn vị tân dược không có hóa đơn, chứng từ, trong đó có 1.346 đơn vị sản phẩm (viên, gói) có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu: ADVAGRAF, GAVISCON, PAINCERIN, MOZOLY, EQUORAL.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 107 triệu đồng. Đội QLTT số 2 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định.

 

 

Hà Nội: Người phụ nữ bị người thân giăng bẫy lừa mất 9 triệu mua thuốc trong lúc đi chợ

Hà Nội: Người phụ nữ bị người thân giăng bẫy lừa mất 9 triệu mua thuốc trong lúc đi chợ

Hiện nay, có nhiều chiêu lừa cũ nhưng có những kịch bản mới được dàn dựng khá chi tiết khiến cho nhiều người dù trước đó rất cảnh giác vẫn bị hạ gục bởi yếu tố thao túng tâm lý.

Xem thêm
Từ khóa:   thuốc tây giả thuốc giả phát hiện thuốc giả

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 16 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ