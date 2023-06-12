Hà Nội: Người phụ nữ bị người thân giăng bẫy lừa mất 9 triệu mua thuốc trong lúc đi chợ

Sau khi đến nơi tổ chức hội thảo, xuất hiện thêm một người phụ nữ tên Vân Anh, giới thiệu học vị tiến sĩ, làm tại Bộ Y tế. Người này thông báo rằng muốn tham gia hội thảo phải đăng ký từ trước, hội thảo đã kết thúc và đây là hội thảo quốc tế, 5 năm mới tổ chức một lần.

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, bà V.T.H. (Hoàng Mai, Hà Nội) bàng hoàng kể khi đang đi chợ Yên Viên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì có một người phụ nữ tiến đến nhận là người quen lâu ngày rồi chưa gặp. Sau đó, người này giới thiệu mình là Phùng Huyền, giáo viên dạy toán tại Trường THCS Tân Mai đồng thời là người thân của bác sĩ tại Khoa Chống độc, Bệnh viện Quân Y 354. Người này, tiếp tục đưa thẻ có tên đầy đủ và mời chào bà H. đến một hội thảo về chữa bệnh về mắt đang tổ chức cách đó không xa.

Người phụ nữ tên Vân Anh đã chỉ ra đúng căn bệnh về mắt của bà V.T.H. đang mắc đó là viêm bờ mi, đục thuỷ tinh thể người già và nhanh chóng giới thiệu sản phẩm thuốc đóng trong hộp trắng, không có nhãn mác, thành phần,… Ngay lúc này, bà H. rút 9 triệu đồng ra mua những sản phẩm. Về nhà, bà V.T.H mở sản phẩm đã mua, thấy bên trong chỉ có năm túi hạt, không rõ là hạt gì.

Sau khi giới thiệu đây là người thân của chồng mình, nhờ vị tiến sĩ kia giúp đỡ, đối tượng Phùng Huyền lấy lí do rời đi trước.

Tờ giấy bên trong hộp thuốc - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Lúc này, bà H. phát hiện bản thân đã sập bẫy lừa đảo do bên trong túi đựng thuốc có một tờ giấy ghi thông tin sai lệch, khó hiểu và khi gọi lại nhiều lần thì đối tượng không phản hồi.

Thời điểm đó, để tăng thêm niềm tin với bà H, người phụ nữ tên Vân Anh sẵn sàng cho số điện thoại nhưng chỉ liên hệ ngoài giờ hành chính.

Số điện thoại đối tượng tên Vân Anh dùng để thực hiện hành vi lừa đảo bán thuốc - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Trước đó, theo nguồn tin từ Zingnews, chị H.H (Cần Thơ) cho biết, đã mất hơn 200 triệu đồng sau khi tin lời một người quen qua ứng dụng hẹn hò. Chị H. thuật lại quá trình bị lừa:

Ban đầu, người lừa đảo sẽ nhắn tin làm quen, tán tỉnh và mua quà, đồ ăn cho trong khoảng thời gian dao động trong 1 tuần đến 3 tháng.

Đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân về các sàn giao dịch vàng, ngoại hối nhằm chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Zingnews

Sau khi đã lấy được lòng tin của nạn nhân, người này sẽ giới thiệu rằng bản thân đang làm nhân viên công nghệ thông tin (IT) cho một sàn giao dịch với hình thức tương tự các sàn giao dịch ngoại hối (forex). Tiếp đó, người này sẽ gửi đường dẫn tới sàn giao dịch này và nhờ nạn nhân đặt lệnh mua bán trên chính tài khoản của họ.

Sau nhiều lần giao dịch sinh lời, đối tượng sẽ khuyên nạn nhân tạo một tài khoản để có thể kiếm tiền dựa trên lỗi của sàn. Đồng thời, được hướng dẫn tiếp tục giao dịch các lệnh mua bán theo lời của "người quen" nhưng trên chính tài khoản mới tạo. Sau vài giao dịch, họ sẽ khuyên nạn nhân "gửi lãi qua đêm" để sinh lời thay vì rút tiền về tài khoản ngân hàng. Để gia tăng sức ép với nạn nhân, những người này sẽ cảnh báo về việc nếu không tiếp tục cọc tiền xác minh và đóng thuế, tài khoản sẽ bị khóa và mất toàn bộ tiền đã nạp.

Những người lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng dạng doanh nghiệp, tạo thêm lòng tin để nạn nhân chuyển khoản số tiền lớn - Ảnh: Zingnews

Các chuyên gia cảnh báo

Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý của người dân, uy tín của các cơ quan nhà nước, nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã dựng lên kịch bản "giăng bẫy" chi tiết và tinh vi.

Sự việc đáng tiếc trên là lời cảnh tỉnh cho người dân trước những lời chào tham dự hội thảo đa cấp trá hình, mua bán sản phẩm thuốc,… thường xuyên được phản ánh trên báo và cảnh báo bởi các cơ quan chức năng.