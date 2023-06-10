Lĩnh án 11 năm tù 'hot girl siêu lừa đảo' Tina Dương bật khóc nức nở tại tòa

Đời sống 10/06/2023 08:30

Vào chiều ngày 9/6 vừa qua, tòa tuyên án Tina Dương 11 năm tù về tội hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 9/6, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Ninh Thị Vân Anh (“hot girl” Tina Dương) tám năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ba năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt chung là 11 năm tù

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Tina Dương bật khóc tại phiên tòa - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM 

Theo ghi nhận trước đó từ báo Bảo Vệ Công Lý, tháng 1/2022, Vân Anh liên hệ thuê ô tô tự lái của một công ty tại TPHCM và yêu cầu giao xe tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Sau khi thỏa thuận và làm hợp đồng thuê thời hạn 3 tháng, công ty này giao xe, giấy tờ liên quan cho Vân Anh.

Lúc đó, Vân Anh trả tiền thuê tháng đầu và chi phí giao xe với giá 45 triệu đồng/tháng.

Đến tháng 4/2022, khi hết thời hạn hợp đồng thuê, công ty này liên hệ Vân Anh trả xe và tiền thuê 2 tháng còn lại, nhưng người phụ nữ trốn tránh. Sau đó, đối tượng lái ô tô ra Ninh Bình sinh sống.

Để có tiền kinh doanh, Vân Anh bán ôtô đã thuê cho người đàn ông ở Ninh Bình với giá 450 triệu đồng và người này chuyển 390 triệu đồng cho Vân Anh.

Tiếp đó, Vân Anh lên mạng xã hội đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký ôtô đã thuê với giá 5 triệu đồng, rồi đem ra Ninh Bình giao cho người mua để tạo lòng tin, chờ làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Lĩnh án 11 năm tù 'hot girl siêu lừa đảo' Tina Dương bật khóc nức nở tại tòa - Ảnh 2
Tina Dương nhận mức án tổng cộng 11 năm tù - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM 

Ngày 13/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Gần một tháng sau, Ninh Thị Vân Anh bị khởi tố bổ sung thêm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Quá trình điều tra, bị cáo Ninh Thị Vân Anh đã bồi thường thiệt hại cho các bị hại để khắc phục hậu quả và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

VKSND tỉnh Bình Thuận nhận định hành vi trên của Ninh Thị Vân Anh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, cần xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe.

Trong quá trình xét xử tại tòa, "Tina Dương" thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo ăn năn hối lỗi về hành vi của mình gây ra và mong HĐXX xem xét mức án thấp nhất để sớm được trở về với gia đình.

Lĩnh án 11 năm tù 'hot girl siêu lừa đảo' Tina Dương bật khóc nức nở tại tòa - Ảnh 3
 HĐXX nhận định tội của Tina Dương - Ảnh: Bảo Vệ Công Lý 

Căn cứ vào vụ án và lời khai của bị cáo, HĐXX tuyên mức án 8 năm tù về tội tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hình phạt 11 năm tù giam.

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Từ khóa:   Tina Dương 11 năm tù lừa đảo chiếm đoạt tài sản

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